Политтехнолог, магистр международных отношений Тарас Березовец о новом правительстве Германии

В Германии в среду, 8 декабря, официально назначили новым канцлером 63-летнего Олафа Шольца.

Напомню, что его Социал-демократическая партия победила на выборах и уже создала коалицию с "Зелеными" и либералами из "Свободной демократической партии".

Новое коалиционное правительство Германии начинает работу в довольно сложных условиях.

Если говорить о внутригерманских, то коалиция столь разных по идеологии партий вряд ли будет устойчивой. Немецкие эксперты в большинстве своем дают этому союзу Лебедя, Рака и Щуки от одного до двух лет.

Мы видим в одной корзине партии с совершенно разными взглядами, в том числе касательно отношения к России. Социал-демократы традиционно выступают за дальнейшее сотрудничество с РФ и запуск "Северного потока-2". Партия "Зеленых" стоит на диаметрально противоположных позициях.

Повестка сильно отличается — и экологическая, и внешнеполитическая.

Разная позиция и в отношении мигрантов. Нынешний миграционный кризис, спровоцированный Россией руками Беларуси, нанес дополнительные имиджевые потери даже уходящему канцлеру Ангеле Меркель. Она опять завела старую пластинку по поводу того, что надо принимать мигрантов. Во время сирийского кризиса это стоило ей серьезной потери поддержки в немецком обществе.

При этом вполне очевидно, что Путин будет подбрасывать новые и новые кризисы.

Новому правительству Германии придется переживать постоянное давление не только со стороны РФ, но и со стороны США. И это тогда как ФРГ нужно выполнять свою основную функцию – быть локомотивом всего Европейского Союза. А если не всё хорошо в немецком доме, значит не всё в порядке и в общеевропейском.

Не будем забывать и историю с Францией, где весной пройдут президентские выборы. И есть серьезный риск, что нынешний президент Макрон может проиграть. Во Франции тоже растут антимигрантские настроения, к ним добавляются антиамериканские. Франция серьезно обижена на США, которые выбросили ее из контракта по поставкам подлодок Австралии.

На всё это накладывается глобальная история противостояния США с Китаем. Американцы требуют от союзников, чтобы те присоединились к дипломатическому бойкоту Олимпиады-2022 в Пекине.

На данный момент известно, что аналогично поступят Новая Зеландия, Австралия, Великобритания. Потому Байден будет давить на всех. И на немцев, как на лидеров Евросоюза — в первую очередь. Чтобы они давили на других членов ЕС.

Что касается Украины, то у нас ожидания от нынешней коалиции в Германии — сдержанно-оптимистичные. По крайней мере, в той части, что если США решатся-таки ввести новые санкции против "Северного потока-2", чтобы не допустит его сертификации, это буде поддержано частью коалиции. "Зелеными" — так точно.