Народний депутат Верховної Ради VIII та IX скликань, член постійної делегації ВР у ПАРЄ Олексій Гончаренко прокоментував "Телеграфу" останні події у взаєминах Росії та Заходу

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель на тлі загрози вторгнення російських військ в Україну написав блог. У ньому, зокрема, заявив, що для Росії це закінчиться тяжкими наслідками. І визнав, що лише слів та заяв недостатньо для стримування РФ.

Особливість європейської політики полягає в тому, що важливі рішення можуть ухвалюватися досить довго, але якщо вже ухвалюються, то змінити це складно. Так і у ситуації з очевидним загостренням відносин між Росією та ЄС.

Варто згадати, що про «зростаючу напруженість» у відносинах Москви та Брюсселя, Жозеп Боррель говорив ще на початку 2021 року через недипломатичну поведінку Росії. За рік Кремль не тільки не змінив свого гоп-стилю в дипломатії, а й посилив у рази.

Чого варта нещодавня публікація цілого списку вимог до НАТО щодо нерозширення на схід, погодитися на які для Заходу – фактично капітулювати. І це лише вершина айсбергу. Згадаймо про шантаж масштабним військовим вторгненням в Україну, про шантаж завищеними цінами на газ, про публікацію закритого дипломатичного листування. Список можна продовжувати ще довго.

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Безперечно, такі дії Кремля навіть найбільших скептиків та прихильників «діалогу» з Москвою переконають у тому, що з Росією треба поводитися набагато жорсткіше. Заперечувати це зараз можуть лише ті, хто отримує із Москви зарплату (відкрито чи не відкрито).

Слід зазначити сильний вплив Росії на європейську політику. Кремль підтримує чи не всі рухи, які дестабілізують єдину Європу та мають свої «групи підтримки» у міжнародних органах, наприклад, у ПАРЄ. Але я впевнений, що здоровий глузд перед реальною загрозою для європейської безпеки, зрештою, переможе. І Європа не просто продовжить, а й посилить санкційний та політичний тиск на Росію, а також підтримуватиме Україну.

Водночас розраховувати на відкриту військову підтримку Україні не варто. Потрібно усвідомлювати, що свою свободу ми маємо захистити самі. При цьому, працюючи над тим, щоб мати підтримку від Заходу.

Яким буде рівень цієї підтримки України та тиску на Росію з боку Європи – залежить від нашої влади. Можна сказати, що тло сприятливе для відстоювання наших інтересів. Слід розпочинати посилено працювати на дипломатичному полі з проактивної позиції.