Журналіст та прозаїк Аркадій Бабченко вважає, що сьогоднішні день та ніч для казахів будуть вирішальними

Перше. Вибух завжди відбувається з однієї причини – дістав. Ось, просто дістав. Пам’ятайте перетяжку на барикаді у бік Європейської площі: "Зрозумійте нас! Дістало!". Ось це воно і є. Я про це писав ще років п’ятнадцять тому. Кожен Елбаса матиме свій термін, коли він просто вже дістав. І все. І далі разом ніяк. Термін перебування узурпатора при владі, щоб довести країну до цього стану, починаючи приблизно з 15-17 років. Елбаси був тридцять. Цього більш ніж достатньо. Путін – двадцять три. Росіянам цього поки що недостатньо. І недостатньо буде ще довго – тут не треба зайвих надій. Думаю, достатньо їм взагалі ніколи не буде. Тільки коли дупу десять років знову газетами витиратимуть, а туалетний папір весь на ковбасу пустять. І нафту по шість. І ембарго. От тоді, можливо, вийдуть. За ковбасу.

Друге. Привід часто буває побутовим. Навіть, мабуть, скоріше побутовим. Рвонути може будь-якої миті й там, де зовсім не чекали. Десять років тому Жанаозен задавили повністю, розстріляли беззбройних людей, якщо не помиляюсь, тоді було близько дев’яноста загиблих.

І ось через десять років там рвонуло знову. І іскрою стало побутове підвищення цін на газ. Яке миттєво переросло у політичні вимоги відставки. І ось уже на вулицях уся країна.

Третє. ПЕРШІ ТРИ ДНІ!! Перші три дні найвизначальніші. Коли влада розгублена, коли поліція розгублена, коли армія розгублена, коли вони самі ще не знають, на чиїй вони стороні, коли втрачено управління і ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Якщо ці перші кілька днів про**ати з кульками, ліхтариками і знятими на лавках черевиками — то все. Вам дупа. Реакція у відповідь буде найжорстокішою.

Якщо в ці перші дні почати палити поліцейські машини, роззброювати солдатів, захоплювати адміністративні будівлі — а не бути "аби не Майдан" — то опа-опа, двадцять чотири години, і пам’ятник непорушному Назарбаєву летить з постаменту.

Як воно буде далі, ми не знаємо. У що це виллється далі невідомо нікому. Але факт є фактом — диктатора, який дістав всю країну, повалено.

І зжер його — його ж ставленик. Його ж Токаєв. Його політичне дитя.

Якщо хтось ще не в курсі: Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв змістив Нурсултана Назарбаєва з посади голови Ради Безпеки і зайняв його місце.

Все, епоха Елбаси закінчилася. Хлопчику, принеси нам кумису. Ми до Ростову летимо.

Астана-віться.

Четверте. Навколо Росії утворюється пояс країн, які хочуть змін. У той чи інший бік — але жити зі стародавніми сторічними секретарями ЦК КПРС на троні вони вже не бажають. Це вже можна оголосити трендом. Пострадянська весна. Як арабська свого часу. Україна, Білорусь, Вірменія, Казахстан, перманентно Киргизстан зі своїми постійними революціями. У когось виходить, у когось ні, але вектор визначено — все, епоха імперій закінчилася.

А це, безперечно, чергова стадія розвалу імперії. Чергова втрата впливу на території, що стає непідконтрольною.

Ні, вони, звісно, можуть запровадити війська, відтяпати частину степів і влаштувати там свою Казахську Народну Республіку — то вони можуть. Але це все одно буде лише відтягуванням остаточного краху. А не реставрацією старого устрою.

П’яте. Найголовніша помилка, яку я зараз бачу, — це посилання "Токаєв нормальний". Ми не проти Токаєва, ми проти Назарбаєва. Друзі. Казахи. Токаєв, може, й нормальний. Не знаю. Не експерт із казахстанської політики. Але суть не в цьому. Якщо ви зміните Назарбаєва на Токаєва, ви просто поміняєте портрет. І все. А суть системи залишиться тією ж. Колишньою.

Токаєв — ставленик і наступник Назарбаєва.

А в демократичній країні двадцять першого століття жодної передачі влади у спадок не може бути.

Ну, якщо ви хочете у двадцять перше століття, а не поміняти одного елбаси на іншого, більш просунутого, молодого та сучасного, звичайно.

Але якщо хочете у двадцять перше — то у вас ПОВИННІ БУТИ ПРОВЕДЕНІ ВИБОРИ.

Ось усе обнулено — і нові вибори. Скрізь і все.

Виберете Токаєва — ок. Не оберете — теж ок. Але головне вибрати. Щоб це було волевиявлення народу. Щоб новий Президент був Президентом. Із мандатом від народу. А не від старої елбаси. Щоб він прийшов за новою системою. А не за старою.

Ось тут можна сміливо брати приклад з України.

Де в Раду, так, прийшов той же Бойко, але прийшов через вибори.

А не тому, що був ставлеником Януковича.

Інакше все це будуть напівзаходи.

А напівзаходи – це завжди програш.

Шосте. Схоже, що сьогоднішній день буде вирішальним. Попри захоплений акімат, спалену прокуратуру та ін., силовики ще готові стріляти та готові захищати.

А Токаєв від новопридбаної влади відмовлятися зовсім не бажає. Все вирішиться сьогодні-завтра, я гадаю. Ця ніч та завтрашній день будуть ключовими.

І сьоме. Казахи. Брати. Заради Бога. Не слухайте лише російських лібералів. Які вже завили про насильство, мирний шлях та "Що, ви хочете як у Казахстані?"

Удачі вам.

Алға Қазақстан!

Приблизно такі попередні висновки можна поки що зробити.

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