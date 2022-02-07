Головний редактор видання "Апостроф" Денис Попович проаналізував заяви західних ЗМІ про ймовірне вторгнення Росії в Україну та вказав на кілька важливих нюансів.

Резюме з приводу останніх заяв закордонних ЗМІ щодо вторгнення, яке готується.

1. До 15 лютого ступінь промерзання землі досягне пікових значень, що дозволить росіянам повною мірою використати механізовані частини.

Прогноз погоди говорить про інше — весь наступний тиждень в Україні спостерігатиметься плюсова температура. Довгостроковий прогноз взагалі не передбачає сильних морозів аж до березня. Чи означає це, що терміни плавно підуть на весну? Подивимося. Вторгнення в нашому випадку – це перманентна субстанція.

2. 4 лютого, на тлі нових прогнозів та нових дат, ми відсвяткували двомісячний "ювілей" пам’ятної карти вторгнення, опублікованої у виданні Bild. Так-так, тієї самої, де Львів назвали Лембергом. Публікуємо цей твір нижче. Терміни вторгнення, зазначені в публікації від 4.12.2021 року, вже минули, але з нагоди "ювілею", видання Bild на вихідних розродилося новою масштабною публікацією. У ній розписано Новий Детальний План путінського вторгнення в Україну, розроблений із ретельністю німецьких генштабистів, аж до організації концентраційних таборів для українських націоналістів.

3. Помилка Bloomberg, який поспішив оголосити про початок вторгнення, як про факт, видала з головою початок нової масованої інформаційної обробки мозку громадян щодо початку великої війни.

4. Цій накачці суперечать заяви українських офіційних осіб, які впевнено говорять про низьку ймовірність такого вторгнення.

5. Особисто я прийняв рішення вірити українській позиції, але мені категорично не подобається ситуація на Донбасі. Олександр Григорович розійшовся не дарма, та й зброю для боїв у міській забудові та підриву укріплень нам везуть не просто так. Якщо чогось очікувати, то швидше за все там.