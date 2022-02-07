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Лукашенко разошелся не зря, да и оружие для уличных боев нам везут не просто так - Денис Попович

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Денис Попович Денис Попович
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Попович отметил, что нынешняя ситуация на Донбассе вызывает беспокойство Новость обновлена 07 февраля 2022, 10:25
Попович отметил, что нынешняя ситуация на Донбассе вызывает беспокойство

Главный редактор издания "Апостроф" Денис Попович проанализировал заявления западных СМИ о вероятном вторжении России в Украину и указал на несколько важных нюансов.

Резюме по поводу последних заявлений зарубежных СМИ насчет готовящегося вторжения.

1. К 15 февраля степень промерзания земли достигнет пиковых значений, что позволит россиянам в полной мере использовать механизированные части.

Прогноз погоды говорит об обратном — всю следующую неделю в Украине будет наблюдаться плюсовая температура. Долгосрочный прогноз вообще не предполагает сильных морозов до самого марта. Означает ли это, что сроки плавно уйдут в весну? Поглядим. Вторжение в нашем случае — это субстанция перманентная.

2. 4 февраля, на фоне новых прогнозов и новых дат, мы отпраздновали двухмесячный "юбилей" памятной карты вторжения, опубликованной в издании Bild. Да-да, той самой, где Львов назвали Лембергом. Публикуем это произведение ниже. Сроки вторжения, указанные в публикации от 4.12.2021 года, уже прошли, но по случаю "юбилея", издание Bild на ушедших выходных разродилось новой масштабной публикацией. В ней расписан Новый Детальный План путинского вторжения в Украину, разработанный с тщательностью немецких генштабистов, вплоть до организации концентрационных лагерей для украинских националистов.

3. Ошибка Bloomberg, поспешившего объявить о начале вторжения, как о факте, выдала с головой начало новой массированной информационной обработки мозгов граждан относительно начала большой войны.

4. Этой накачке противоречат заявления украинских официальных лиц, уверенно говорящих о низкой вероятности такого вторжения.

5. Лично я принял для себя решение верить украинской позиции, но мне категорически не нравится ситуация на Донбассе. Александр Рыгорьевич разошелся не зря, да и оружие для боев в городской застройке и подрыва укреплений нам везут не просто так. Если чего-то ожидать — то скорее всего там.

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Теги:
#Украина #Россия #Александр Лукашенко #Угроза #Вторжение
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