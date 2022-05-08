Аналітик, експерт у питаннях політики Ігар Тишкевич спеціально для "Телеграфу" оцінив, чого чекати від агресора на 9 травня та після нього

Напередодні 9 травня багато розмов про ймовірну всеросійську мобілізацію, яку нібито може оголосити путін до сакральної для нього дати.

На це вже відреагував президент України Володимир Зеленський, радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Деякі навіть припускають, що росія залучатиме до ескалації Білорусь.

У чому я особисто маю сумнів.

Моя думка підтверджує перекидання частини білоруських військ, які раніше були зосереджені біля кордону з Україною, до місць дислокації. Частина українських блогерів та деякі телеграм-канали схвилювала інформація про розвантаження у Мінському районі Білорусі ешелонів з військовою технікою та вагонами для перевезення особового складу.

Але якщо подивитися на карту, йдеться про самий центр Білорусі. Де розташовані дві бази мотострілельних частин білоруських збройних сил. Куди вони, швидше за все, і прямували.

Щодо ескалації з боку росії. Ми станом на сьогодні перебуваємо в активній фазі війни. І росія поки не вводила по ряду напрямків навіть другий ешелон сил і засобів, які накопичила для нападу на Україну.

Тому рано чи пізно (9 травня, 10-го, сьогодні, за тиждень) вони вступлять у бої. Інакше навіщо їх там зібрали?

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Чого чекати від Путіна 9 травня? Чотири сценарії для України та світу Третій місяць війни демонструє зміну розстановки сил у протистоянні між Кремлем та цивілізованим світом

Якщо говорити про ймовірність нових визнань-невизнань росією "своїми" тимчасово окупованих територій України, то рішення, схоже, поки що не прийняте. Ні по так званих "ДНР" та "ЛНР", ні по Херсонській області. Саме тому той же Сергій Кирієнко (заступник керівника адміністрації президента рф, який відповідає за роботу внутрішньополітичного блоку Кремля, який нещодавно став "куратором" відносин із "ЛНР-ДНР" замість Дмитра Козака) проводить зараз фактично аудит старої політики по Україні. Оточення путіна намагається проаналізувати (не)ефективність того, що вони намагалися зробити в Україні останні кілька років.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Навіщо Кремлю нова анексія українських територій – і де він помиляється Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, один із учасників політичної підгрупи переговорників у Мінську Сергій Гармаш спеціально для "Телеграфа":

Якщо говорити про всеросійську мобілізацію, ймовірність якої зараз активно обговорюється, то теоретично вона можлива – за офіційного оголошення війни у спробі знову активізуватися, мати ще більше резервів.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Оголошення загальної мобілізації в росії наблизить кінець російського рейху Заступник гендиректора телеканалу ATR, журналіст Айдер Муждабаєв спеціально для "Телеграфа" про те, чому Україні вигідне оголошення загальної мобілізації в Росії:

Але зараз росія намагається вирішити питання підтягуванням додаткових ресурсів з інших джерел. Останні півтора місяці йде прихована мобілізація – набір контрактників, набір із приватних військових компаній. Повномасштабна ж мобілізація станом на сьогодні, коли в росії є з’єднання, які ще не вступили в бій та не розбиті, готові наступати — безглузда. Навіщо набирати умовні півмільйона (отримуючи відповідні соціально-економічні витрати) та тримати їх у полях в очікуванні "своєї години", коли поки що вистачає, ким воювати?

У будь-якому випадку – буде активізація з боку рф. Тому що для наступу на українську територію вона нагромадила певну кількість військ. Частина їх у бій поки що так і не вступала. І треба чекати, що рано чи пізно вони в бій вступлять.

Нескінченно довго тримати війська "в полях", особливо на тлі того, що Україна отримує все більше нового озброєння, зокрема далекобійні засоби поразки, безглуздо з погляду військової логіки.