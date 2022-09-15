Український економіст Роман Шеремета проаналізував проєкт держбюджету

Цього тижня Кабінет міністрів України затвердив проєкт держбюджету-2023. Мені здається, уряд над головним фінансовим документом країни добре попрацював, він виглядає досить реалістичним. Подобається, що ніхто не приховує реальної картини. Того, що скорочується ВВП, що ми матимемо серйозний дефіцит бюджету.

На оборону виділяється близько 1 трлн грн. Йдеться приблизно про половину бюджету. Це колосальні витрати. Якщо країни НАТО в середньому виділяють на це 2%, то ми – 50%. І це найбільша частина таких витрат в історії незалежної України. Але ми розуміємо, що йде війна, тому все цілком логічно. Якщо ми не переможемо, решта статей бюджету вже не має сенсу.

Сподіваюся, що частина коштів, які виділяються на оборону, піде не просто на закупівлю озброєння, техніки та боєприпасів за кордоном, а й на розвиток власного ВПК, на інвестиції в українські підприємства. Щоб і після закінчення війни ми могли виготовляти озброєння – і для зміцнення української армії, і для імпортування.

На соціальні витрати виділяється близько 30%. Це також важлива складова. Україна має значний відсоток держави як провайдера робочих місць. Зрозуміло, що тут є й негатив. Я прихильник того, щоб держава відігравала значно меншу роль у соціальних сферах. Але – маємо, що маємо. І в наших умовах це адекватна цифра.

На освіту, медицину, ветеранів держава також виділила певну частину коштів. Але не так багато, як у вищезгаданих категоріях.

Дефіцит бюджету закладено лише на рівні 20% ВВП. Наскільки це реально? Думаю, розрахунки робилися, виходячи з нинішньої ситуації. Неодноразово і президент, і прем’єр України озвучували цифри близько 4-5 млрд доларів щомісячного дефіциту. А наступного року вони знизили дефіцит до 2-3 млрд доларів. Тобто, якщо беремо прогнозований щомісячний дефіцит, множимо на 12 місяців, якраз і виходить приблизно 20% українського ВВП.

Курс долара прогнозувати дуже складно. У бюджеті закладено середній курс 42,4 грн, а наприкінці року – під 50 грн. Тут багато залежить від того, як працюватиме американська економіка, що буде на фронті. Якщо ми продовжимо такими ж, як це відбувається у вересні на Харківщині, темпами звільняти українські території, якщо ця тенденція продовжиться у Херсонській, Запорізькій, Миколаївській областях, на Донбасі, то гривня посилюватиметься. І ситуація може виявитися навіть кращою за ту, що прогнозується бюджетом-2023. Ну, а у разі, якщо успішнішими виявляться дії противника (ми всі сподіваємося, що цього не станеться), то гривня може ослабнути.

Віримо у ЗСУ, у нашу перемогу і в те, що бюджет-2023 у результаті виявиться реалістичним із відхиленнями лише у позитивний бік!