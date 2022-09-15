Президент аналітичного центру "Політика" Ігор Попов впевнений, що удари по цивільних об’єктах не повинні залишитися безкарними

У середу, 14 вересня, росіяни завдали масованого ракетного удару по Кривому Рогу, рідному місту президента України Володимира Зеленського.

Відомо, що противник випустив 7-8 ракет типу "Кинджал" та "Іскандер", через що сильно постраждали гідротехнічні споруди, піднялася вода в річці Інгулець.

Було затоплено понад сотню житлових будинків та дачних ділянок, довелося підривати гідротехнічні споруди, щоби зменшити масштаби підтоплення.

Удари по цивільних об’єктах – порушення правил ведення війни. І коли В. Зеленський відповідає на це емоційно, називаючи представників країни-агресора слабаками, негідниками, терористами, наголошуючи на тому, що їх будуть соромитися навіть онуки, то він говорить від імені всіх українців, які в оцінках дій агресора використовують увесь арсенал ідіоматичних висловів.

Звісно, що дії російських військ в Україні не повинні залишитися безкарними. І окрім воєнної перемоги, потрібно застосовувати й механізми юридичної відповідальності. Адміністрація Зеленського розглядає кілька рівнів вирішення цього завдання.

За конкретні воєнні злочини подаються позови до Міжнародного кримінального суду у Гаазі. Події у Бучі, Маріуполі, Харківській області документують, і відповідні кримінальні справи проти конкретних встановлених осіб розглядаються як у Гаазі, так і в українських судах. Окремо готується правова оцінка для "злочину агресії", тобто ухвалення рішення про початок війни. Для цього готується створення міжнародного трибуналу, рішення ООН, ЄС чи коаліції країн. Обвинуваченими тут можуть стати 19 членів російської Ради Безпеки на чолі з російським президентом, які під запис ухвалювали рішення про агресію.

Щодо широкої моральної відповідальності всього російського суспільства, то йому про це вже зараз надсилають сигнали — економічними санкціями, забороною на в’їзд у цивілізовані країни, інформаційними кампаніями. Якщо суспільство допустило до влади таке керівництво, то виправити помилку зможе лише зміна суспільних настроїв та усвідомлення провини за розв’язану війну та її наслідки.