Журналіст Айдер Муждабаєв вважає, що російська армія з таким поповненням призначена лише для утилізації

Президент України Зеленський як у воду дивився, коли сказав увечері 20 вересня, що нічого нового від російської влади ми не почуємо. І справді, нічого нового путін не сказав. Те, яким методом він мобілізуватиме своє "гарматне м’ясо", нас абсолютно не цікавить.

Ці резервісти набагато менш боєздатні, ніж зеки, яких вербували в росії. Свіжемобілізовані одразу побачать, що їм особливо нема чим воювати. Судячи з техніки та рівня обладнання, на які скаржиться навіть терорист Прилєпін.

Я просто добре уявляю собі російського обивателя. Він настільки приріс до холодильника, настільки звик необґрунтовано добре жити за рахунок нафти та газу в останні роки, що піти та померти за кремлівські імперські фантазії могли тільки ті, хто вже пішов і зробив це. Усі, хто з 2014 року прибував сюди з метою вбивати українців. А коли це робиться примусово – отримуємо дуже погано вмотивованих воїнів.

Тому що росіяни звикли вбивати по телевізору, бачити війну по телевізору. Сам путін їх до цього і привчив.

І ось цих людожерів-сибаритів змусити жертвувати собою на території України – це дуже погана ідея. Але путін був змушений піти на цей крок. Від безвиході. В нього просто не залишається інших варіантів. Зеки, яких вербував особисто голова російської ПВК "Вагнера" та наближений до путіна олігарх Євген Пригожин, були передостанньою ланкою в цій історії.

Я не прогнозуватиму, що буде після оголошення нового етапу набору "гарматного м’яса" в росії. Скоріш за все – нічого. Вони – покірні раби. Ну а російська армія, зокрема з таким поповненням, призначена лише для утилізації. І тут все залежить лише від того, наскільки ефективне озброєння даватимуть Україні наші партнери. А війни кількістю давно не виграють. Інакше Китай давно захопив би всіх.

Ну а те, що путін натякнув на використання ядерної зброї – також добре.

Він і раніше робив подібні натяки – так само. Нічого нового у цьому сенсі також не сказав. А те, що повторив попередні ядерні загрози зараз, після потужних попереджень з боку США та Великобританії, сподіваюся, підштовхне колективний Захід до жорсткіших попереджень про неприпустимість таких дій. Попередження про фатальні для самої росії наслідки. Причому зробити це треба привселюдно.

Іншого виходу немає. путін йде на чергове підвищення ставок – і відповідь має бути адекватною.

Все, що сказав путін – блеф, розрахований на те, що Україна та Захід здригнуться. Що весь світ здригнеться.

У відповідь треба не лякатися, а виставляти агресору такі умови, щоб ціна була ще вищою, ніж його погрози.

Байден, мабуть, очікував цього моменту, що у путіна остаточно зірве різьблення – і він почне ще лютіше загрожувати всьому світу. Я думаю, росія отримає колективну відповідь від НАТО, ЄС, США. Залишати безкарними такі погрози не можна.