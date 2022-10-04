На думку експерта ГО "Бюро аналізу політики" Віктора Бобиренка, щоб ударити ядерною зброєю, треба оголосити війну

Після оголошення про мобілізацію, псевдореферендумів, проведених прискореними темпами, та подальших заяв російської влади про "приростання новими територіями" стало зрозуміло, що путін перейшов Рубікон і спалив мости. Тепер усі мають воювати за "святу російську землю", межі якої, щоправда, позначити не можуть. І в цьому сенсі мало що змінюють бездумні рішення про прискорену анексію з боку держдуми та радфеду.

Так, росія ніби включила до свого складу Запорізьку область. Але у якому вигляді? Адже навіть облцентр вони не контролюють. Аналогічні алогічні дії ми бачимо по Херсонській, Донецькій, Луганській областях, де ЗСУ проводять наступальні дії та деокупують дедалі більше населених пунктів, ще нещодавно підконтрольних противнику.

Зважаючи на все, поки основні путінські плани – кидати в м’ясорубку нові мобілізовані сили. Розіслано близько 700 тисяч повісток, приблизно половину вдасться відловити. Затикатимуть цим "гарматним м’ясом" дірки у своїй обороні. А там і спробують посунути вперед. Ми прискореними темпами покладемо всю цю псевдоармію (професійна у путіна майже скінчилася). На той час у росії ще пару сотень тисяч зберуть — і закинуть на фронт. Намагатимуться хоча б утримати те, що можуть. Не факт, що вийде.

Зібрана нашвидкуруч, така "армія" росії під тиском ЗСУ, оснащених сучасним озброєнням та люто мотивованих, може просто посипатися, почне тікати. Як бігли росіяни з полів Першої світової 1917-го. І, як ми пам’ятаємо, згодом були дві революції, які змели царський режим. Тепер те саме може статися з путінським.

Щодо ядерного шантажу… Щоб довбати по нас такою зброєю, путіну доведеться оголосити війну Україні. Чого він дуже не хоче. Як не хотів оголошувати мобілізацію, але довелося після поразки на Харківщині та подальшого розвитку наступальних дій ЗСУ. Поки що у Кремлі продовжують називати війну "спеціальною військовою операцією". Можуть ще назвати антитерористичною. Але щоби вдарити навіть тактичною ядерною зброєю – треба оголосити війну. Визнавши поразку попередніх планів, слабкість "другої армії світу", нарвавшись на чергову хвилю невдоволення росіян, нову хвилю санкцій від країн Заходу, охолодження щодо нейтральних Китаю та Індії.

Зараз путін, як щур, загнаний у куток, викидає останні козирі. Мобілізація, псевдореферендуми, ядерний шантаж. Але власне удар (наприклад, тактичною ядерною зброєю) він відтягуватиме до останнього.

Будемо відверті – чи захоче путін це зробити? Безперечно! Але – чи захочуть піти на подібне масове самогубство себе та своїх сімей (бо ті самі США вже попередили про неминучу розплату за ядерний удар) генерали (ФСБ-ні, армійські), російські еліти? Мені здається, вони швидше підуть на те, щоб "замочити" в сортирі загнаного в кут путіна, що розмахує ядерною палицею.