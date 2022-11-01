Для кого Росія будує фейковий Західний вал

Цар Мідас через прокляття богів став перетворювати все, чого торкнеться, на золото. Але ж це міф. У реальному світі є ціла країна, здатна все, навіть інші досягнення людського досвіду, перетворювати на гівно.

…Велика Китайська стіна, фінська лінія Маннергейма, французька лінія Мажино, німецька лінія Зігфріда (Західний вал) і, нарешті, лінія Вагнера, що споруджується сьогодні збродом із зеків та найманців у окупованих Росією Луганській та Донецькій областях України та у Білгородській та Курській. Раніше, готуючись до Другої світової, яку вона починала на боці фашистської Німеччини, радянська Росія в Україні та Білорусі нарила з піску та палиць лінії Сталіна та Молотова, які в результаті допомогли їй, як касторка від проносу.

Repetitio est mater studiorum

Повторення — мати навчання, говорить давньоримська приказка. Ось і вагнерівці, виявляється, вже рили щось подібне у… лівійській пустелі. Як відомо, Кремль підтримує оголошеного Урядом національної згоди Лівії військовим злочинцем "фельдмаршала" Халіфу Хафтара, який пройшов у Москві військову Академію ім. Фрунзе. Коли 2020-го під егідою ООН там готувалося укладання мирної угоди, CNN у січні 2021-го опублікувала супутникові знімки величезної 70-кілометрової траншеї, яку кроти Вагнера викопали в піску пустелі між Сиртом і Джуфрою.

Вашингтон звинувачував групу Вагнера у наданні підтримки Хафтару в порушення ембарго ООН на постачання зброї, на що Путін відповів: росіян у Лівії немає, а якщо є, то вони представляють не Росію. На підставі чого Джалел Харчауї, старший науковий співробітник Глобальної ініціативи боротьби з транснаціональною оргзлочинністю, констатував: вагнерівці – це "сила, яка не існує згідно з офіційною версією Російської держави", а тому вона – "за визначенням одноразова".

Сьогодні пустельну траншею Вагнера використовують за непрямим призначенням хіба що особливо сором’язливі верблюди берберів та туарегів. Натомість вагнерівці в Україні тепер настільки офіційні, що їхній утримувач Пригожин масово набирає до лав своєї ПВК навіть опущених із зон, обіцяючи помилування, яке, згідно із законами/поняттями РФ, може дати лише Путін. Одна невдача: милують убогих поки що лише ЗСУ, та й то лише тих, хто здався в полон. Інші — одноразові, скільки траншей не копай.

Але щодо останніх виникає два запитання. Перше.

Чому по лінії "24 лютого"?

Ми ж пам’ятаємо, що, оголошуючи "спецоперацію", Путін обіцяв парад ЗС РФ у Києві за три дні, потім він за допомогою "референдуму" проголосив не лише дві області Донбасу, а й Херсонщину із Запоріжжям своїми територіями та запровадив там всюди воєнний стан. То чому сьогодні, через вісім місяців, його еліта зі спецуркаганів риє лінію Вагнера, яка майже тютелька в тютельку співпадає з лінією розмежування між Україною і так званими "ДНР" і "ЛНР" станом на початок "спецоперації"?

На одному із заходів за участю батька ЧВК Пригожина про це в лоб запитали його самого. Той відповів на кшталт, що, мовляв, ви нічого не розумієте у фортифікації, у нас буде "глибоко ешелонована оборона"!

З чого ясно одне: навіть найбільш мотивована (гроші) і підготовлена частина армії вторгнення РФ (досвід Сирії, Лівії та інших країн Африки) сьогодні думає про одне – як утриматися на рубежах, захоплених Москвою 2014-го. Це без перебільшення історичний момент. Епоха загарбницьких воєн недоімперії скінчилася. "Третій Рим" вже думає, як би втримати хоча б крадене. Хотелку на захоплення нових територій йому вже відбили.

Але фраза Пригожина заслуговує на розбір на запчастини. Оборона "ешелонована"? На жаль, держава-антимідас і тут підтвердила свою репутацію. Оскільки, на відміну від лівійської пустелі, вагнерівці не лише копають глибокі канави, а й обсаджують їх бетонними надолбами, то обізнані відразу згадали протитанкові залізобетонні конструкції лінії Зігфріда фашистської Німеччини. На жаль, з таким самим успіхом можна порівнювати будь-який автобан і федеральну трасу на ділянці Ішим — село Бердюжжя.

Нацистські "зуби дракона" закопувалися в землю в шаховому порядку і маскувались. Російські "призми" білого кольору кинуті в ряд, немов тумби, що обмежують паркування легковиків. "Справжнісінькі дешеві понти! Курам на сміх, — оцінив російську підробку похмурого тевтонського генія військовий експерт Олександр Коваленко. — Вони зводять цю лінію оборони, але абсолютно не враховують елементарних інженерних вимог".

Звернувшись до терміну "глибоко" у пригожинській характеристиці лінії Вагнера, підходимо до другого запитання.

Чому "звільняли" Україну, а тепер доводиться захищати Росію?

Інакше кажучи, чому вагнерівці кладуть свою "лінію" на території РФ?

"У світлі останніх подій починаємо робити глибоко ешелоновану оборону на сотні кілометрів. Це не повинно викликати панічних настроїв у населення. Це робиться, щоб мати опору та основу оборони. Ми не збираємося йти — ми тут місцеві. Ми стоятимемо до кінця, нам є, що захищати", — несе пургу вагнерівець Андрій Богатов, який спостерігає за будівництвом на Білгородщині.

Який служив строковиком в Афганістані, потім був "добровольцем" у Югославії, потім командиром 4-ї розвідувально-штурмової роти ПВК Вагнера у Сирії. Під Пальмірою навесні 2016 року втратив руку, став героєм Росії, після чого на посаді командира роти охороняв окупований газопереробний завод Hayyan у провінції Хомс, потім, влітку 2021-го, балотувався до Держдуми від партії "Родіна", а з 29 червня 2026 року знаходиться під санкціями Великої Британії.

Як випливає з повідомлень з місця, раптовою спорудою репліки лінії Зігфріда була спантеличена навіть місцева влада (де спецоперація в Києві, а де – Білгородщина!), яка спочатку намагалася припинити це неподобство, що суперечить у їхньому розумінні генеральній лінії Кремля та особисто товариша Путіна. На місце довелося виїжджати особисто губернатору області В’ячеславу Гладкову, роботи продовжилися.

У Курській області подібних накладок поки що не було. Можливо тому, що, як запевняє губернатор Роман Старовойт, дві "посилені лінії оборони" створювалися спільно з Міноборони РФ і прикордонним управлінням ФСБ, і до 5 листопада очікується завершення третьої.

За інформацією, що розповсюджується, всі ці траншеї та протитанкові тетраедри на території Росії потрібні, щоб… "не допустити нових провокацій з боку України". На відбиття яких таких "провокацій" розраховані протитанкові "зуби дракона"? Адже танкових клинів як не було, так і не буде від слова "зовсім", а ось від "бавовни" на військових складах, нафтобазах, аеродромах, місцях дислокації сил ППО та ракетних частин, — à la guerre, comme à la guerre, — ви не застраховані, мешканці колективного міста Глупова! І від подібного лінія Вагнера вам допоможе, як лінія Зіґфріда – Гітлеру. Тим більше, що виконана не просто для цієї країни традиційно, а, можна сказати, навіть навмисне і демонстративно — з гівна та палиць.

Який Рим – такий і Калігула

Вище не дарма згадано впертий історичний факт, за який, до речі, сьогодні в Росії можна заробити термін "за спотворення історії" — Москва вступила до Другої світової на боці фашистської Німеччини. Коли ж камрад-фюрер Гітлер кинув камрад-фюрера Сталіна, Кремль врятували два чинники: безприкладна допомога Заходу та перевзуття з агресора на визволителя (що згодом радянська історіографія перетворила на "Велику Вітчизняну", а путінська пропаганда – на Побєдобєсіє).

Лише дві цифри: 22 червня 1941 року чисельність польових сил Кизил Орди, Червоної Армії, налічувала 4,8 млн людей. До кінця року в полон здалося 3,8 млн. Тому багато причин, але одна, не остання, – народ спочатку у труні бачив воювати за цей КолгоспоГУЛАГ. Тоді КолгоспоГУЛАГ дав задню: повернув церкву, "брати та сестри", "священна війна", "вставай, страна огромная!" — ось це все…

Сьогодні Путін хоче повторити цей історичний фінт, вірячи: ось коли повстане вся покінчена і домоткана "скріпна Русь" — вже тоді тремти, ворог, вже ми тебе заламаємо! Ось для чого і весь цей цирк із "зуб’ями дракона" на Білгородщині та Курщині. (Ну і, звичайно, Пригожину розпиляти бюджетні грошенята на будівництві, це як Бог святий!)

Як заведено, навіть у спробі повторити кумира-Сталіна у Путіна вийшло, як завжди в Росії. По-перше, виходячи з озвучених керівництвом України планів вийти на міжнародно визнані кордони 1991 року, перед ЗСУ не ставиться завдання переходити міжнародно визнані кордони держави-агресора. Отже, перетворити загарбницьку війну на "священну-вітчизняну" не вдасться. Про що красномовно свідчить розстріл таджиками "російських добровольців" на полігоні під Білгородом у відповідь на заклик командира до "священної війни".

По-друге, жодна допомога Ірану – "мопедами", режиму Лукашенка в Білорусі – логістикою не зрівняється з допомогою Україні колективного Заходу. І не лише Заходу. Про що красномовно свідчить знищення іранської фабрики "мопедів" у Сирії "невідомими ВПС" (Ізраїль робить здивоване обличчя) та вбивство двох високопоставлених іранських офіцерів (Моссад ще більше здивований), які відповідають за постачання дронів-камікадзе Росії.

По-третє, особисто Сталіна свого часу врятувало як перевзуття з агресора на "визволителя", так і те, що метою № 1 антигітлерівської коаліції був Гітлер. Путін робив усе можливе, щоби призначити "нацистами-фошиздами" Україну та українців. Пелена з очей частини світу, що спочатку навіть клюнула на цей прийом, остаточно впала 24 лютого. І хто тепер у нас ховається в бункері?

Repetitio est mater studiorum et perfugium asinorum – так звучить латинське прислів’я повністю. Повторення – мати навчання. І притулок ослів.