Заступник гендиректора телеканалу ATR, журналіст Айдер Муждабаєв спеціально для "Телеграфа":

Представники Офісу президента заявили, що цивілізованому світу слід покарати Іран за постачання зброї росії та різним терористичним організаціям. При цьому санкцій та ембарго явно недостатньо, звучать пропозиції щодо необхідності завдати удару по підприємствам в Ірані, які виробляють безпілотники та інше озброєння.

Своєю чергою, Іран, який запевняв, що його дрони не мають відношення до атак на Україну, визнав, що все ж таки надав росії бойові безпілотники. Щоправда, традиційно бреше, що поставив їх небагато і до повномасштабного російського вторгнення до нашої країни.

З Тегерана все наполегливіше звучать постійні заклики до Києва – поговорити...

Те, що Іран злякався, – це добре. Цьому, гадаю, сприяли слова Байдена, який сказав про можливе швидке звільнення Ірану.

Очевидно, він щось знає про ситуацію. Втім, нестабільність в Ірані і так видно всім. Постійні протести, внутрішня та зовнішня конфронтація всіх із усіма.

Цілком можливо, що іранська система – ісламістсько-терористична – не така сильна, якою намагається здаватися.

Треба, щоб іранці боялися постачати зброю росіянам. Думаю, що світова спільнота зможе цього досягти. Тим більше, що дивлячись на те, що відбувається в Україні, світ тримає в голові Ізраїль, Тайвань і таке інше.

Важливо зрозуміти, що ідеалізм у відносинах з Іраном (якісь угоди), з рф і путіним (спроби домовитися) — недоречний. Усі, хто намагається їх обійняти, погладити, приголубити, чинить як людина, яка намагається робити те саме з шаленим собакою. Вона врешті вкусить – і ти помреш.

А всі примирливі вигуки та статті – із розряду освоювання російських грошей, які Кремль на пропаганду не шкодує. Звідси всі ці мантри про те, що Європа замерзне, Київ стане безлюдним, що треба домовлятися.

Нічого в них не вийде, бо путін настільки брутальний негідник, що не дасть дрібнішим негідникам, у тому числі іранським, роль першої скрипки.

Важливо залякати Іран. Його керівництво. Пригрозити їм знищенням. І навіть нищити, як уже з деякими робиться. У тому числі – знищувати виробництво дронів, ракет тощо.

Нехай це дивно прозвучить, але є якийсь позитив у тому, що Іран вліз у війну проти України, явно ставши на бік росії. Усім стало очевидно, що це – загроза не тільки нашій країні, і не лише від росії. Своєю шаленою агресією путін підв’язав до війни з Україною ще й безпеку близькосхідного регіону. Тим важливішим стає знищення режимів, подібних до російського, іранського іже з ними.