Співзасновник Українського інституту майбутнього та Центру економічного відновлення Анатолій Амелін спеціально для "Телеграфа":

У понеділок, 7 листопада, з’явилася інформація, що велика кількість підприємств, пов’язаних з українськими олігархами – Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, В’ячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним – буде передано у власність держави Україна. Йдеться про "Укрнафту", "Мотор Січ", "АвтоКрАЗ" та низку інших.

Швидше за все це не весь список підприємств, які перейшли у власність держави.

Деякі з них мають стратегічний характер. Як ті ж "Мотор Січ", "АвтоКрАЗ". Є ймовірність, що там підвищиться рівень керованості.

З деякими, як із тією ж "Укрнафтою", інша історія. Підприємство є глибоко збитковим, йде дотація споживачів енергетики в Україні. І складно сказати, чи націоналізація є наслідком конфлікту керівництва країни з Коломойським, адже зараз "Укрнафта" – це більше про збитки.

Слід розуміти, що ці активи у воєнний час знецінені.

Але після війни всі, у кого за її час щось "віджали", вимагатимуть компенсації. І якщо зараз ці активи стоять близько до нуля (з урахуванням усіх дисконтів та ризиків), то після закінчення війни буде зовсім інша вартість. І не виключено, що колишні власники підуть до міжнародних судів, змушуючи державу України (читай – українських платників податків) виплачувати їм величезні суми за підприємства, які перейшли у держвласність.