Народний депутат Ярослав Железняк пояснив, що треба робити, щоб Україні вистачало грошей на армію

У Мінекономіки переглянут макропрогноз у зв'язку з масованими ракетними ударами по об'єктах енергетики.

І це достатньо логічно, що відсутність електрики буде негативно впливати на економіку. У кав’ярні немає світла -> вона не працює -> менше продасть кави, менше зарплат та податків у бюджет.

І тут очевидно, що ворог використовує атаки на енергетичну інфраструктуру не тільки, щоб тероризувати населення, але і щоб зменшити наші військові видатки.

Нагадаю, що всі військові видатки ми фінансуємо "на свої": податки, митні платежі, дивіденди, приватизація та націоналізація. Міжнародні гроші заборонено.

Тепер до цифр. Бюджет 2023 року:

- доходи 1,3 трлн грн;

- видатки на національну безпеку і оборону 1,14 трлн грн.

Відповідно, якщо падіння у доходах на -10%, нам ледве буде вистачати власних грошей на армію.

Звичайно ми зможемо ще "надрукувати" і застосувати інші креативні підходи, але все це достатньо ризиково.

Тому питання виконання доходної частини бюджету і, головне, раціонального його використання далі — це питання вже військової важливості.

Що треба зробити:

- Всі наші доходи мають йти тільки на військові потреби. Вже якщо непотрібно, то по за залишковому принципу на інші видатки.

Ніяких прихованих соц-економів під виглядом "Фондів ліквідації наслідків війни", який наповнюється грошима від націоналізації. Школу на окремому окрузі можна поремонтувати і за гроші з міжнародної підтримки, а військовим зарплату ми платимо тільки "зі своїх". Буду вносити відповідні зміни в закони.

- Щось зробити з митницею та БЕБ. Митниця це просто зараз став якийсь корупційний сором, де відверті чорти, через яких втрачаємо до бюджету 10-12 млрд в місяць. Ну і БЕБ, які в упор не бачать відвертих економічних злочинів, і своєю бездіяльністю теж на 50-100 млрд грн мінусують доходи. І там і там негайно потрібні кадрові рішення.

Ще раз, виглядає, що ворог, обстрілюючи енергетичну інфраструктуру, переслідує цілі знищити фінансування нашої армії.

І всі хто використовують гроші бюджету зараз неефективно, або взагалі їх крадуть — тупо йому допомогають в цьому, — вважає Ярослав Железняк.