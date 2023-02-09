Заступник директора Агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Олексій Голобуцький вважає, що Зеленському та західним лідерам потрібна особиста присутність

Європейське бліц-турне українського президента Зеленського, його візити 8 лютого до Великобританії та Франції, виступ 9 лютого в Брюсселі на саміті ЄС, є багато в чому знаковими, історичними.

Усього вдруге з початку широкомасштабної російської агресії виїхав із України. У грудні побував (і дуже успішно!) у Штатах, тепер ось – європейський тур. Зустрічі на найвищому рівні, приголомшливий по теплоті прийом!

Це потрібне і Зеленському, і західним лідерам. Особиста присутність. Далеко не всі в європейських елітах згодні з тим, що краще зараз дати Україні максимум озброєнь і вирішити проблему з росією в найближчій перспективі, ніж тягнути.

Зеленський – популярна людина у Європі, у світі. Важливо було, щоб його "живцем" побачили європейські політики, пересічні люди. Відчули, що він не якийсь міфічний персонаж.

Соціологія складається не на краще для нас. Настає втома. На Заході люди хочуть, щоб Київ та Москва скоріше домовилися. Плюс є величезна кількість проблем, які можна вирішити тільки в особистій розмові. Особисте спілкування стає дуже важливим.

При цьому Зеленський давить своїм авторитетом, жертовністю українського народу. І звичайні європейські політики, чиновники, далекі від війни, від екстремальних умов, переймаються.

Ми маємо змогу перемогти, але – у короткостроковій перспективі. Йдеться про поточний рік. Далі затягувати не можна. У довгостроковій перспективі, враховуючи різницю в чисельності населення (у Росії перевага зараз майже в чотири рази), те, що війна йде на нашій території, Україна може просто не витримати.

І Зеленський прибув до Європи із конкретним планом. Чітко дав зрозуміти, що якщо в найближчі місяць-два ми не отримаємо всієї військової техніки, якої потребуємо, включаючи не лише танки, а й літаки, дальнобійне озброєння, то ситуація може змінитися на гірший бік. І для України, і для Заходу загалом. Тому що поразка України, нові хвилі біженців, вдарять по Заходу, а також стимулюють авторитарні режими наслідувати приклад Росії і розпочати загарбницькі війни.

Судячи з заяв, що прозвучали, нам дають танки, далекобійну артилерію. Поки що "зависло" питання з авіацією, але є відчуття, що і воно вже вирішене на нашу користь. Наскільки все буде швидко постачатися – питання вже більше технічне. Можливо, візит був потрібний ще й для того, щоб прискорити цей процес. Пояснити, що Україна не може чекати на місяці, як анонсували деякі партнери. Що йдеться на тижні.