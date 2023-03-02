Нардеп V, VI та VII скликань, ексзаступник голови Радміну Автономної Республіки Крим, голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко спеціально для "Телеграфу" — про перебудову світу по-китайськи

Голова Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпін 1 березня під час зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Пекіні озвучив свою позицію щодо російсько-української війни. За його словами, Москва та Київ мають вирішити все мирним шляхом.

Нагадаю, що 24 лютого, у річницю російського повномасштабного вторгнення в Україну, представники КНР оприлюднили так званий "мирний план" щодо завершення цієї війни.

Впевнений, що наразі відсутні перспективи для переговорів. Позиція РФ базується на тому, що Україна має визнати, як кажуть у Кремлі, "нові територіальні реалії" (маючи на увазі окупацію росіянами не лише Криму, а й чотирьох областей нашої країни – Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської, де точаться бої). Позиція української влади та українського народу – всі наші землі, без винятку, мають бути повернуті, а країна-агресор – компенсувати принаймні матеріальні збитки у вигляді репарацій громадянам та нашій державі загалом.

Зважаючи на такі кардинально протилежні позиції – предмета для переговорів немає.

При цьому треба розуміти, що, коли Китай намагається висувати якісь "миротворчі" ініціативи, це не про завершення російсько-української війни, а про перебудову світу по-китайськи. І в цьому "новому світі" на китайський лад немає місця єдиній Європі, НАТО. По суті, КНР хоче зайняти центральне місце на планеті. І тому багато в чому зусиллями цієї держави вибудовується вісь Китай — Іран — Росія — Північна Корея + васальна Білорусь. Пекін намагається лідирувати у всій цій "зграї". Однак самостійного потенціалу, щоб у такій конфігурації побудувати весь світ по-своєму, дана "зграя" не має. Але спроби такі не припиняться.

Саме тому, на превеликий жаль, росіян продовжать стимулювати до продовження агресії.

Китай, у будь-якому разі, виграє. Показовий приклад – нещодавно там опублікували мапу КНР, як вони її розуміють. Так там усі поки що російські території, до Уралу, зараховані до китайських. Такі вкидання постійно відбуваються. Китаю вигідно скувати НАТО прив’язкою до російської агресії проти України. Скувати військово-технічні можливості Альянсу. І при цьому послаблювати РФ, чекати, коли вона почне розвалюватися — і якісь шматки, можливо, вдасться підібрати.

Ось така вона – китайська творчість миру.