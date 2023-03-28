Директор компанії стратегічного консалтингу Berta Communications, офіцер Першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна, політтехнолог Тарас Березовець спеціально для "Телеграфу" — про тактику ворога

Російські окупанти в ніч проти 28 березня атакували Україну модернізованими іранськими безпілотниками типу "Шахед". Дісталося Києву, Дніпропетровській області.

За останні півтора місяці супротивник перейшов до нічних атак дронами. Ця тактика вже помітна.

Логіка така: для ППО немає різниці, коли летять ракети — вдень чи вночі. А з "Шахедами" ситуація інша. Оскільки це досить повільні і після модернізації тихохідні цілі, вони малопомітні. І вночі вразити їх (а це робиться, як правило, високошвидкісними кулеметами) набагато складніше, ніж у світлий час доби.

З урахуванням нових поставок у рф іранських дронів (а за даними розвідки, це відбуватиметься тепер на регулярній основі), такі нічні атаки відбуватимуться все частіше.

Не обов’язково запускати разом 100 "Шахедів". Можна запустити 20-30, але направити їх у різні регіони, щоб розтягнути нашу систему ППО. Крім того, слід розуміти, що завдання таких дронів – не тільки ураження тих чи інших об’єктів, а й власне розкриття системи ППО. Для подальших ударів уже по ній.