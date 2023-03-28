Директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец специально для "Телеграфа" — о тактике врага

Российские оккупанты в ночь на 28 марта атаковали Украину модернизированными иранскими беспилотниками типа "Шахед". Досталось Киеву, Днепропетровской области.

За последние полтора месяца противник перешел к ночным атакам дронами. Эта тактика уже заметна.

Логика такова: для ПВО нет разницы, когда летят ракеты — днем или ночью. А с "Шахедами" ситуация иная. Поскольку это достаточно медленные и после модернизации — тихоходные — цели, они малозаметны. И в ночное время поразить их (а это делается, как правило, высокоскоростными пулеметами) намного сложнее, чем в светлое время суток.

С учетом новых поставок в рф иранских дронов (а по данным разведки, это будет происходить теперь на регулярной основе), такие ночные атаки будут происходить всё чаще.

Не обязательно запускать разом 100 "Шахедов". Можно запустить 20-30, но направить их на разные регионы, чтобы растянуть нашу систему ПВО. Кроме того, следует понимать, что задача таких дронов – не только поражение тех или иных объектов, но и собственно вскрытие системы ПВО. Для дальнейших ударов уже по ней.