Народний депутат України VIII скликання, експерт Українського інституту майбутнього, президент аналітичного центру "Політика" Ігор Попов спеціально для "Телеграфу" — про політичну позицію американського істеблішменту

У США з’явився двопартійний проєкт резолюції Палати представників (нижня палата Конгресу) "Про позицію Палати представників щодо умов перемоги України". Це – важливий та своєчасний рамковий документ для формування американської позиції щодо формату закінчення війни в Україні. Останнім часом невелика частина американських політиків, що переважно з "трампістської групи", робить заяви з приводу можливого компромісу з росією, зокрема допускає заморожування бойових дій з фіксацією лінії зіткнення.

В американській пресі також періодично з’являються публікації про наявність різних планів мирного врегулювання, зокрема тих, що суперечать національним інтересам України та заявленим цілям на повне відновлення територіальної цілісності.

У таких умовах поява офіційного документа у Конгресі має продемонструвати політичну позицію американського істеблішменту. Документ досить деталізований і здебільшого збігається з формулою українського президента Володимира Зеленського "10 кроків до миру".

Його ключові положення — відновлення міжнародно визнаних кордонів 1991 року, виплата репарацій на відновлення України, притягнення до відповідальності керівництва росії за розв’язану агресію. Як гарантія післявоєнної безпеки прямо називається членство в НАТО. Цей пункт особливо важливий напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, на якому Україна очікує на важливі для себе рішення.

Проєкт резолюції поданий членами Конгресу від обох партій – і це чергова демонстрація двопартійного консенсусу щодо підтримки України. Подібні документи є наслідком комплексної дипломатичної роботи та політики "одного голосу" у міжнародних справах. У розробці та презентації проєкту брали участь і посол України в США Оксана Маркарова, і третій президент України Віктор Ющенко та багато інших представників нашої країни. Тепер на нас чекає наступний етап – реакція на проєкт від ключових американських політиків і його розгляд в офіційних органах Конгресу. Українське питання залишається в пріоритетах американської політики, і тепер важливо правильно його супроводжувати в умовах президентських виборів, що наближаються.