Про це військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович розповів сайту "Телеграф"

Через добу після атаки безпілотників на москву, розглянувши реакцію на це всередині країни-агресорки, можна зробити низку висновків.

Третя сила, яка запустила безпілотники по москві, не мала на меті завдати масштабних руйнувань. Ми бачили, що частина апаратів взагалі не мала бойової частини. Вочевидь, передбачалося розвідати місця дислокації батарей ППО, що захищають москву, а також ефективність їхніх дій.

Ще один момент – це поява БПЛА біля дачі путіна та над престижними районами підмосков’я. Це було своєрідним посланням "еліті" – принесіть голову путіна, він більше не здатний забезпечити вам безпеку, саме він винний у ваших бідах. Атака виявила, що звичайні росіяни ненавидять "еліту" і хотіли б, щоб дрони над Рубльовкою мали бойову частину.

Ще один результат такого "відвідування" москви — це відсутність масованого обстрілу Києва наступної ночі. Російським показали, що у ці ігри можна грати удвох. Наліт на москву відкрив те, що ППО російської столиці відносно слабка, прикриває лише окремі райони, суспільство роз’єднане, ненавидить "еліту", а отже, зберігаються чудові передумови для розгойдування ситуації зсередини, що може прискорити завершення війни.