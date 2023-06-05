Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала пояснив "Телеграфу" позицію кремля щодо ситуації під Бєлгородом

Рівно два тижні тому, 22 травня, російські борці з путінським режимом, що входять до підрозділів Легіону "Свобода Росії" та Російського добровольчого корпусу, розпочали активний рейд по Бєлгородській області. З вражаючими бойовими діями, участю бронетехніки, захопленням трофеїв.

З того часу подібні рейди стали скоріше правилом, ніж винятком. З початком літа відновилися серйозні бої, зокрема у районах Шебекіно та Нової Таволжанки.

Багато хто вважає дивною досить мляву реакцію кремля на те, що відбувається. Але, на мою думку, путінський режим не є в цій ситуації пасивним. Просто ми не чуємо якихось суперзаяв і не бачимо широко підсвічених пропагандистами якихось конкретних дій, неприємних для хлопців, які роблять ці рейди. На що є причина.

Позиція кремля – максимально усунути інформацію про те, що відбувається на Бєлгородщині. Не давати їй поширитися по всій рф. Звична ще за радянських часів позиція замовчування незручних для влади моментів. Паралельно з цим кремль точно шукає шляхи розв'язання проблеми з цими рейдами. Підтягує до прикордонних регіонів певні сили. Але в громадську площину це намагаються не виносити. Адже одна з цілей таких рейдів – саме інформаційно-технологічна. Чим більше про це говоритимуть, тим негативніше це впливатиме на путінський режим, на його електорат, на збройні сили рф.

Як ситуація може розвиватися далі – знають лише ті, хто ухвалив план щодо цих рейдерів. Сподіваюся, вони мають конкретні пункти, які виконуватимуться.

Серйозних воєнних цілей учасники рейдів тими силами, що мають, досягти навряд чи зможуть. Як і розворушити цим росіян на серйозний партизанський рух. Можливо, серед завдань було знищення певної логістики, важливих об’єктів. Але на чільному місці, без сумніву, є інформаційна складова, що підточує основи путінського режиму, який вже точно не гарантує своїм громадянам безпечного існування.