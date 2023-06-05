Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала объяснил "Телеграфу" позицию кремля по ситуации под Белгородом

Ровно две недели назад, 22 мая, российские борцы с путинским режимом, входящие в подразделения Легион "Свобода России" и Русский добровольческий корпус начали активный рейд по Белгородской области. С впечатляющими боевыми действиями, участием бронетехники, захватом трофеев.

С тех пор подобные рейды стали скорее правилом, чем исключением. С началом лета возобновились серьезные бои, в том числе в районах Шебекино и Новой Таволжанки.

Многие считают странной довольно вялую реакцию кремля на происходящее. Но, с моей точки зрения, путинский режим не является в данной ситуации пассивным. Просто мы не слышим каких-то суперзаявлений и не видим широко подсвеченных пропагандистами неких конкретных действий, неприятных для ребят, которые совершают эти рейды. На что есть причина.

Позиция кремля – максимально купировать информацию о том, что происходит на Белгородщине. Не давать ей распространятся по всей россии. Привычная еще с советских времен позиция замалчивания неудобных для власти моментов. Параллельно с этим кремль точно ищет пути решения проблемы с этими рейдами. Подтягивает в приграничные регионы определенные силы. Но в публичную плоскость это стараются не выносить. Ведь одна из целей таких рейдов – именно информационно-технологическая. Чем больше об этом будут говорить, тем негативнее это будет влиять на путинский режим, на его электорат, на вооруженные силы рф.

Как ситуация может развиваться дальше – знают лишь те, кто принял план касательно этих рейдеров. Надеюсь, у них есть конкретные пункты, которые будут выполняться.

Серьезных военных целей имеющимися силами участники рейдов достичь вряд ли смогут. Как и расшевелить этим россиян на серьезное партизанское движение. Возможно, среди задач было уничтожение определенной логистики, неких важных объектов. Но во главе угла, без сомнений, информационная составляющая, подтачивающая основы путинского режима, уже точно не гарантирующего своим гражданам безопасного существования.