Журналіст та мандрівник Євген Іхельзон розповів про проблеми з медичним канабісом та іншими наркотичними речовинами в Україні

Погане ставлення до споживачів різних наркотичних речовин — велика проблема українського суспільства. Воно дрімуче, неосвічене в цьому сенсі. Тому політикам, таким як Тимошенко, легко використати суспільні настрої та побудувати собі імідж борця з всіма видами "кайфу".

Споживання речовин не є бідою, а наркоманія — це хвороба, а не стигма. Дуже важко пояснювати це людям, які споживають низькоякісний алкоголь та сумнівного походження табак, дурманять себе цими речовинами тільки тому, що вони "легальні".

Наркотичні речовини, натуральні та синтетичні, є частиною нашого життя в 21 сторіччі, тому огульний прогібіціонізм, який пропонують нам політики минулого та релігійні діячі позаминулого, більше неактуальний.

Наше ставлення до наркотиків має стати складним, треба визначити, що ми дозволяємо і що хочемо заборонити, що треба забрати з рук мафії, що легалізувати, що дозволити усім. Це все довгий шлях, але на ньому вже є країни з позитивним досвідом, ми їх знаємо всі. Нідерланди, США, Таїланд.

Бережемо себе.

Джерело: пост Іхельзона у Facebook.