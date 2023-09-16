Колишній нардеп Віталій Чепинога розповів спеціально для "Телеграфа", чому арешт Шуфрича важливий

Нестора Івановича Шуфрича били скрізь і завжди. Його били в Києві, і в Одесі, в парламенті, і в телевізійній студії, били біля ЦВК і на "Майдані"… А торік, на самому початку війни, коли народний депутат від ОПЗЖ спробував сфотографувати барикади "Тероборони", його навіть затримали і заліпили скотчем півобличчя. Фотографія з заклеєним Шуфричем набрала тоді більше лайків, ніж фото втопленого крейсера "Москва" і народила якісь цілі гігабайти мемів та фотожаб.

І вже це само по собі добре свідчить про те, як посполитий люд загалом ставиться до Шуфрича. Тому велике питання: чому найближчий соратник Медведчука, один з тих політиків, який все своє свідоме життя розповсюджував прокремлівські наративи і фактично стелив дорогу Путіну до вторгнення в Україну, не тільки досі був на волі, а цілком собі успішно й безтурботно ходив до парламенту, і навіть очолював комітет з питань свободи слова?

Втім, це питання риторичне. Тобто таке, на яке відповіді зазвичай немає.

Зараз Шуфрича заарештовано на два місяці. Йому інкримінують державну зраду. При чому заарештовано його навіть без права внесення застави (на відміну від того ж Коломойського). І це дозволяє припустити, що Нестор Іванович невдовзі поповнить обмінний фонд України та буде переданий Москві, де його тепло зустрінуть соратники: Віктор Медведчук, Ілля Ківа, Володимир Сівкович та інші втікачі від бандерівської хунти.

В принципі, це якраз той момент, коли треба визнати, що депутати від СДПУ (о) і ОПЗЖ таки мають певну матеріальну цінність. За Медведчука ми колись визволили з полону бійців "Азову". І якщо за Шуфрича ще якась кількість наших хлопців повернуться додому, то й слава богу! Бо, як підказує досвід та історія, такі люди, як Шуфрич за гратами в Україні довго все одно не сидять.

Втім є ще один важливий момент. Арешт Шуфрича відбувся напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до США, де він візьме участь в роботі Генасамблеї ООН та зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Це дуже важливий візит, бо якраз зараз США мають остаточно ухвалити рішення про передачу Україні тактичних ракетних систем ATACMS. А тому Володимиру Олександровичу слід продемонструвати, що Україна суворо карає свої державних зрадників, і очищається від всілякої скверни. В якомусь сенсі, це "іміджовий арешт".

І якщо ми таки матимемо ATACMS, а потім передамо нашого бранця московитам, і щось за нього отримаємо (а воно до того йдеться), то… То можна буде хіба тільки подивуватися підприємницькій кмітливості української влади… Продати Шуфрича двічі (!!!) – це не кожному під силу… Це файний ґешефт!

І ще про одне.

Арешт Шуфрича та відео й фотозвіти з цієї події, оприлюднені СБУ, неабияк збурили громадськість соціальних мереж. Всі ці мармурові фонтани в помешканні народного депутата, колекція радянських військових мундирів, ордени і медалі підказують нам, що державний курс України впродовж багатьох років визначали люди, скажімо так, не зовсім адекватні…

Золотий батон Януковича, "версаль" колишнього генпрокурора Пшонки, ізба Богуслаєва, кришталі та люстри Медведчука, золоті ікони та мощі — всі ці артефакти свідчать про повну естетичну вбогість нашої політичної "еліти". І можна тільки уявляти, що відбувається в їхніх головах, коли навіть в хаті "таке"…

Було би добре, після війни, після Перемоги, звезти весь цей мотлох докупи та влаштувати спеціальний музей. Музей несмаку й дурості…