Експерт з азіатсько-тихоокеанського регіону аналітичного центру Adastra прокоментував напад бойовиків сектору Газа на Ізраїль

Зранку бойовики ХАМАС та Ісламського Джихаду пройшли кордон з Ізраїлем, атакували КПП та навіть зайшли у кілька невеликих поселень. Напад був заздалегідь спланований та вдало підібраний за часом.

Тільки тиждень тому, на панелі Генасамблеї ООН прем'єр Ізраїлю Натаньягу оголосив про скору нормалізацію з Саудівською Аравією, а в Ер-Ріяді заговорили про свою готовність йти на зустріч. Головною проблемою перемовин між ізраїльтянами та саудитами залишалось палестинське питання.

Саудівська Аравія кілька десятиліть фінансує Палестинську автономію та підтримувала бойовиків. Проте в Ер-Ріяді з'явилася втома від палестинців, які на будь-які спроби урегулювати конфлікт завжди торпедували потенційні домовленості. Саме через це, саудити вирішили піти на офіційну нормалізацію з Ізраїлем, хоча фактично вона вже давно відбулася.

Сьогоднішні атаки можливо поховали ізраїльсько-саудівську нормалізацію на довгий час, бо важко уявити, що Ер-Ріяд хоче втратити образ "захисника мусульман" засудивши дії ХАМАС, за яким стирчать вуха Ірану. Аналогічний сценарій був у 2000 році, коли мрії про дружбу й спільне процвітання палестинців та ізраїльтян розбилися об Другу інтифаду.

Зрозуміло, у цій ситуації винний також ультраконсервативний уряд Натаньягу, який проводить агресивну внутрішню політику у питання створення нових поселень на Західному березі ріки Йордан, виганяючи палестинців зі своїх домівок. Поступова радикалізація палестинського суспільства на фоні цих дій Єрусалиму збільшує політичний вплив бойовиків ХАМАС та Ісламського джихаду, які можуть відібрати владу в слабкого уряду Палестинської автономії.

Очікую, що найближчим часом відбудуться перемовини щодо деескалації за посередництва Єгипту або іншої арабської країни, а за цей час ЦАХАЛ встигне ліквідувати кілька десятків бойовиків та завдати відчутного урону терористам в Секторі Газа.