Нічого не вдієш: економіст пояснив, що буде з цінами в Україні в лютому

Фахівець розповів, чого чекати українцям у лютому

Останній зимовий місяць може стати для українців справжнім випробуванням через нестабільну політичну ситуацію, яку експерти вважають загрозливою для української економіки через певні енергетичні ризики, зумовлені "військовою істерією".

Голова Українського аналітичного центру та економіст Олександр Охріменко переконаний, що "градус військової істерії в Україні" потрібно максимально швидко знижувати, адже вона може спровокувати підвищення інфляції, яке потягне за собою збільшення цін. Про це експерт заявив під час розмови із кореспондентом "Телеграфу".

За словами українського економіста, на даний час головним фактором, який впливає на українську економіку є не ймовірність початку повномасштабної війни з Росією, якої, на думку Охріменка не буде, а саме через істерику, яку провокує інформація про вторгнення Кремля на українські території.

Фахівець переконаний, що на сьогоднішній день, головне, що потрібно зробити і те, чим зараз займається українська влада — заспокоїтись. Це стосується і населення, і економічної складової країни. Інформація щодо врегулювання цін наразі не дає потрібного ефекту, адже розцінки на нафту і газ, які безпосередньо впливають на інфляцію та вважаються поширеною світовою тенденцією, продовжують бути високими.

На думку Охріменка, в лютому ситуація не зміниться. І тут Україна, на жаль, поки що нічого вдіяти не може.

Більш детально дізнатися про думки українських економістів можна у матеріалі "Телеграфу": "Загроза війни, протестів та долара по 30: яким буде лютий для України (прогноз)".

Також нагадаємо, що в українських супермаркетах знову змінилися ціни на один із найпопулярніших серед жителів країни продуктів — соняшникову олію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що буде з розцінками на квартири та іншу нерухомість у випадку, якщо Російська Федерація все ж наважиться на вторгнення на українські території.