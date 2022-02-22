Гривня просіла в ціні: аналітик розповів від чого залежить зараз курс долара

На долар вплинула геополітична ситуація та інші фактори

Курси долара та євро в Україні зросли на тлі ескалації ситуації на Донбасі та рішення Росії про визнання "незалежності" ОРДЛО.

Згідно з офіційним курсом від Нацбанку, порівняно з кінцем минулого тижня, долар додав понад 18 копійок у ціні (до 28,48 грн за USD). При цьому, в "обмінках" за американську валюту просять 28,8 грн. Максимум дня встановив міжбанк – 29,13 грн за один долар США.

Глава відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин зазначає, що на ринку — переважно песимістичні настрої, він вважає, що зростання вартості американської валюти коливатиметься залежно від новин. Гривню пригнічуватимуть і ціни на нафту та газ, вважає експерт. Їхня вартість зростає, наприклад ціна ф’ючерсів на європейському ринку знову перевищила 900 доларів США, а нафта підійшла до позначки в 98 USD. Він також розповів, що щоб знизити ажіотаж, Нацбанк "заливає ринок доларом".

Раніше "Телеграф" писав, що на тлі останніх геополітичних новин російський рубль значно впав стосовно світових валют, також "просіли" акції провідних російських кампаній. Можу вплинути на позиції російських "дерев’яних" й санкції, які Великобританія запровадила проти великих банків РФ.