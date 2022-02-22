Гривна просела в цене: аналитик рассказал от чего зависит сейчас курс доллара

На доллар повлияла геополитическая ситуация и другие факторы

Курсы доллара и евро в Украине выросли на фоне эскалации ситуации на Донбассе и решения России о признании "независимости" ОРДЛО.

Согласно официальному курсу от Нацбанка по сравнению с концом прошлой недели доллар прибавил свыше 18 копеек в цене (до 28,48 грн за USD). При этом в "обменках" за американскую валюту просят 28,8 грн. Максимум дня установил межбанк — 29,13 грн за один доллар США.

Глава отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин отмечает, что на рынке — большей частью пессимистические настроения, он считает, что рост стоимости американской валюты будет колебаться в зависимости от новостей. Гривну будут угнетать и цены на нефть и газ, считает эксперт. Их стоимость растет, например цена фьючерсов на европейском рынке снова превысила 900 долларов США, а нефть подошла к отметке в 98 USD. Он также рассказал, что, чтобы снизить ажиотаж, Нацбанк "заливает рынок долларом".

Ранее "Телеграф" писал, что на фоне последних геополитических новостей российский рубль значительно упал по отношению к мировым валютам, также "просели" акции ведущих российских кампаний. Могу повлиять на позиции российских "деревянных" и санкции, которые Великобритания ввела против крупных банков РФ.