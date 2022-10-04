Коли чекати на збільшення мінімальної пенсії: українцям дали конкретну відповідь

Багато залежить від наповнення бюджету країни і, звичайно ж, ситуації на фронті

У найближчі місяці частину українських пенсіонерів чекає чергова індексація пенсій. Втім, це не зачепить тих, хто отримує лише мінімальні виплати від держави. На думку голови бюджетного комітету Верховної Ради Юрія Арістова, наразі закласти до бюджету зростання цього соціального стандарту є неможливим. Збільшення розміру мінімальної пенсії залежатиме від подальших успіхів українських військових на фронті.

Про це він розповів у ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу". Наголосимо, що більшість показників у проекті бюджету на 2023 рік залишаться замороженими на рівні 2022-го.

Найголовнішим чинником, який може вплинути на "розморожування" головних соціальних показників держбюджету, є перемога України у війні з росією. Поки що і розмір мінімальної зарплати, і прожитковий мінімум залишатимуться на тому рівні, з яким ми увійдемо до нового 2023 року.

"Щодо індексації пенсій, то до цього питання, як казав міністр фінансів, повернуться у березні наступного року, — обіцяє Юрій Аристов. — Але найголовніше, що всі соціальні витрати, незважаючи на дуже складну ситуацію, залишаються в бюджеті наступного року".

До цього списку входять пенсії, субсидії, виплати внутрішньо переміщеним особам, соцвиплати людям з інвалідністю та тим, хто є малозабезпеченим. Також планується, за словами нардепа, виплачувати допомогу ветеранам війни — всього на неї виділять близько 6,8 млрд. гривень.

Нагадаємо, що у 2023 році Україна увійде з такими показниками: мінімальна зарплата – 6700 грн, мінімальна пенсія – 2027 грн, прожитковий мінімум – 2589 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, кому з українських пенсіонерів перерахували пенсію з 1 жовтня та на скільки збільшились виплати.

Крім цього, ми писали, хто може розраховувати на вихід на заслужений відпочинок вже в 55-річному віці.