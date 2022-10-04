Когда ждать увеличения минимальной пенсии: украинцам дали конкретный ответ

Многое зависит от наполнения бюджета страны и, конечно же, ситуации на фронте

В ближайшие месяцы часть украинских пенсионеров ждет очередная индексация пенсий. Впрочем, это не коснется тех, кто получает лишь минимальные выплаты от государства. По мнению главы бюджетного комитета Верховной Рады Юрия Аристова, на данный момент заложить в бюджет рост этого социального стандарта является невозможным. Увеличение размера минимальной пенсии будет зависеть от дальнейших успехов украинских военных на фронте.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью "Телеграфу". Подчеркнем, что большинство показателей в проекте бюджета на 2023 год останутся замороженными на уровне 2022-го.

Самый главный фактор, который может повлиять на "размораживание" главных социальных показателей госбюджета, это победа Украины в войне с россией. Пока же и размер минимальной зарплаты, и прожиточный минимум будут оставаться на том уровне, с которым мы войдем в новый 2023 год.

"Насчет индексации пенсий, то к этому вопросу, как говорил министр финансов, вернутся в марте следующего года, — обещает Юрий Аристов. — Но самое главное, что все социальные расходы, невзирая на очень сложную ситуацию, остаются в бюджете на следующий год".

В этот список входят пенсии, субсидии, выплаты внутренне перемещенным лицам, соцвыплаты людям с инвалидностью и тем, кто малообеспеченный. Также планируется, по словам нардепа, выплачивать помощь ветеранам войны — всего на нее выделят около 6,8 млрд гривен.

Напомним, что в 2023 год Украина войдет с такими показателями: минимальная зарплата — 6700 грн, минимальная пенсия — 2027 грн, прожиточный минимум — 2589 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому из украинских пенсионеров пересчитали пенсию с 1 октября и на сколько увеличились выплаты.

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