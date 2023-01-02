Чи буде обвал гривні 2023-го? Економіст детально пояснив ситуацію в Україні

Експерт вважає, що цього року міжнародні резерви наростатимуть

Ситуація на валютному ринку в Україні залишається відносно стабільною. Експерт та архітектор онлайн-системи бухобліку Oblik-SaaS Данило Монін зробив прогноз щодо курсу гривні 2023 року.

За його словами, цього року товарний експорт оцінюється на тому ж рівні, що й 2022-го. З погляду експерта, імпорт буде пригнічений кількома чинниками:

зниженням цін на нафту (Монін оцінює їх у діапазоні 70-90 доларів за барель проти 80-130 доларів 2022-го);

зниженням купівельної спроможності громадян (криза всередині країни наростатиме);

виїздом 7-9 млн осіб за межі країни.

"Також я очікую низьке виведення прибутку з країни, яка у великих збитках та мінімізації конвертації гривні у валюту населенням, на тлі таких же як у 2022 році перерахувань заробітчан в Україну, а також близько 40 млрд доларів грантів та кредитів передусім від США (18) млрд грантів) і 18 млрд кредитів від ЄС і ймовірно ще млрд 5 допомоги від МФО та урядів", — зазначив Монін.

Експерт додав, що, виходячи з таких позицій, він не бачить причин для девальвації гривні взагалі у 2023 році. Ба більше, на думку Моніна, міжнародні резерви наростатимуть 2023 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Данило Гетманцев зробив прогноз щодо курсу долара в Україні на січень 2023 року.

Більше про економічну ситацію в Україні читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Чи чекати на обвал гривні у 2023 році".