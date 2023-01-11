В Україні продовжили важливу програму допомоги бізнесу та переселенцям: про що йдеться

Бізнес отримуватиме по 6700 гривень протягом двох місяців

Роботодавцям, які працевлаштовують переселенців, продовжили виплату компенсацій ще на рік. Протягом 2023 року урядова програма, спрямована на підтримку бізнесу та ВПО, продовжить працювати.

Про це повідомили на урядовому порталі. Рішення про продовження програми було ухвалено на засіданні Кабміну 10 січня.

Уряд ухвалив рішення додатково виділити кошти на фінансування програми із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Також буде підключено інші джерела, незаборонені законом.

Відомо, що протягом 2022 року на роботу було влаштовано майже 16,5 тисячі внутрішніх переселенців. Компенсацію у розмірі 200 млн. гривень за працевлаштування ВПО отримали понад 10 тисяч підприємців, розповіла міністр економіки України Юлія Свириденко.

2023 року попередня витрата становить 308 млн гривень, а передбачувана кількість працевлаштованих переселенців — 23 тисячі осіб. Мета програми – прискорити адаптацію людей, які вимушено переїхали з небезпечних регіонів, а також підвищити рівень зайнятості серед населення. За кожного працевлаштованого з-поміж внутрішньопереміщених осіб держава виплачує роботодавцю компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати (6700 гривень) протягом 2 місяців.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи може переселенець розраховувати на виплату субсидій. Характер нарахування виплат змінився в Україні із 1 січня 2023 року.