Сніданок, обід та вечеря: блогери показали, як можна прожити на 40 гривень цілий день
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Блогери Дмитро та Микола Павленки спробували пожити день на 40 гривень. За ці гроші вони мали приготувати собі сніданок, обід і вечерю.
Тік-ток блогери Дмитро та Микола Павленки показали, як можна прожити за 40 та 50 гривень цілий день. Бюджети їм запропонували підписники у коментарях. Тож блогери пішли скуповуватися у магазини АТБ, Novus та "Ашан". До слова, ці та інші мережі супермаркетів відмовилися від популярної марки, яка досі не вийшла із росії.
Завдання полягає у тому, аби на вказаний бюджет скупитися продуктами, яких вистачить на сніданок, обід і вечерю. Блогери присвятили цій темі три останні відео на своєму каналі "Національна дегустація".
АТБ
За 41.60 грн Дмитро купив:
- Кавовий напій "Своя лінія" — 2.10 грн
- Паштет "Ковбасний ряд" — 12.90 грн
- Каша вівсяна "Своя лінія" — 7.10 грн
- Суп гречаний "Vale" — 6.80 грн
- Батон — 12.70 грн
Чоловік поснідав вівсяною кашею з пакетика, пообідав запареним гречаним супом і бутербродом із паштетом. На вечерю випив кавовий напій і з’їв 3 бутерброди з паштетом.
"Ашан"
В "Ашані" на 39 грн Микола купив:
- Булочка з кунжутом — 7.50 грн
- Одна картоплина — 2.53 грн
- Один буряк — 3.51 грн
- "Мак Кава" — 4.30 грн
- 2 яйця — 12 грн
- Плавлений сирний продукт "Тульчинка" — 9.30 грн
На сніданок був бутерброд з половинкою "сиру" і булочкою з кунжутом, а також кава. На обід — картопля в мундирі, тертий буряк і "сир". На вечерю — 2 яйця з залишком плавленого "сирка".
"Новус"
Для походу у "Новус" бюджет зріс до 50 гривень. На них Микола купив наступне:
- Куряче крило — 9.63 грн
- Спагеті "Тая" — 14.19 грн
- 2 яйця — 10 грн
- Булочка з маком — 11 грн
- Цибуля — 5.48 грн
На сніданок блогер з’їв варене яйце, булочку з маком і запив усе водичкою. На обід був суп із цибулі та половинки курячого крила, а для вечері згодилися ще одне порція спагеті, смажене яйце та смажена частинка курячого крила, а також смажена цибуля.
Микола зазначив, що для чистоти експерименту готував усе без солі, а цибулю посмажив на жирі, який лишився від курячого крила та доливав трохи води, але вона усе одно пригоріла.
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У коментарях під цими роликами відзначають, що таке харчування досить екстремальне й для здоров’я — шкідливе. Натомість коментатори пропонують взяти за 40 гривень кілограм картоплі, два яйця та розчинну каву, чого теж цілком вистачить на цілий день. Крім того, картоплю можна не їсти всю одразу, а зберегти її на потім. А якщо знати правила зберігання картоплі та інших овочів, цей продукт пролежить значно довше.
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