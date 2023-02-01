Сніданок, обід та вечеря: блогери показали, як можна прожити на 40 гривень цілий день

Блогери Дмитро та Микола Павленки спробували пожити день на 40 гривень. За ці гроші вони мали приготувати собі сніданок, обід і вечерю.

Тік-ток блогери Дмитро та Микола Павленки показали, як можна прожити за 40 та 50 гривень цілий день. Бюджети їм запропонували підписники у коментарях. Тож блогери пішли скуповуватися у магазини АТБ, Novus та "Ашан". До слова, ці та інші мережі супермаркетів відмовилися від популярної марки, яка досі не вийшла із росії.

Завдання полягає у тому, аби на вказаний бюджет скупитися продуктами, яких вистачить на сніданок, обід і вечерю. Блогери присвятили цій темі три останні відео на своєму каналі "Національна дегустація".

АТБ

За 41.60 грн Дмитро купив:

Кавовий напій "Своя лінія" — 2.10 грн

Паштет "Ковбасний ряд" — 12.90 грн

Каша вівсяна "Своя лінія" — 7.10 грн

Суп гречаний "Vale" — 6.80 грн

Батон — 12.70 грн

Чоловік поснідав вівсяною кашею з пакетика, пообідав запареним гречаним супом і бутербродом із паштетом. На вечерю випив кавовий напій і з’їв 3 бутерброди з паштетом.

Сніданок, обід та вечеря з АТБ

"Ашан"

В "Ашані" на 39 грн Микола купив:

Булочка з кунжутом — 7.50 грн

Одна картоплина — 2.53 грн

Один буряк — 3.51 грн

"Мак Кава" — 4.30 грн

2 яйця — 12 грн

Плавлений сирний продукт "Тульчинка" — 9.30 грн

На сніданок був бутерброд з половинкою "сиру" і булочкою з кунжутом, а також кава. На обід — картопля в мундирі, тертий буряк і "сир". На вечерю — 2 яйця з залишком плавленого "сирка".

Сніданок, обід та вечеря з "Ашана"

"Новус"

Для походу у "Новус" бюджет зріс до 50 гривень. На них Микола купив наступне:

Куряче крило — 9.63 грн

Спагеті "Тая" — 14.19 грн

2 яйця — 10 грн

Булочка з маком — 11 грн

Цибуля — 5.48 грн

На сніданок блогер з’їв варене яйце, булочку з маком і запив усе водичкою. На обід був суп із цибулі та половинки курячого крила, а для вечері згодилися ще одне порція спагеті, смажене яйце та смажена частинка курячого крила, а також смажена цибуля.

Микола зазначив, що для чистоти експерименту готував усе без солі, а цибулю посмажив на жирі, який лишився від курячого крила та доливав трохи води, але вона усе одно пригоріла.

Сніданок, обід та вечеря з "Новуса"

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У коментарях під цими роликами відзначають, що таке харчування досить екстремальне й для здоров’я — шкідливе. Натомість коментатори пропонують взяти за 40 гривень кілограм картоплі, два яйця та розчинну каву, чого теж цілком вистачить на цілий день. Крім того, картоплю можна не їсти всю одразу, а зберегти її на потім. А якщо знати правила зберігання картоплі та інших овочів, цей продукт пролежить значно довше.

Зазначимо, що не усі виробники маркують сирний продукт на упаковці, як у тексті вище, а намагаються видати неякісний товар за натуральний продукт. Телеграф підібрав для вас поради, як відрізнити натуральний сир від підробки.