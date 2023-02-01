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Сніданок, обід та вечеря: блогери показали, як можна прожити на 40 гривень цілий день

Автор
Влад Пєрязєв
Дата публікації
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Автор
Хлопці спробували прожити день на 40 гривень Новина оновлена 01 лютого 2023, 16:32
Хлопці спробували прожити день на 40 гривень. Фото Скриншот із TikTok

Блогери Дмитро та Микола Павленки спробували пожити день на 40 гривень. За ці гроші вони мали приготувати собі сніданок, обід і вечерю.

Тік-ток блогери Дмитро та Микола Павленки показали, як можна прожити за 40 та 50 гривень цілий день. Бюджети їм запропонували підписники у коментарях. Тож блогери пішли скуповуватися у магазини АТБ, Novus та "Ашан". До слова, ці та інші мережі супермаркетів відмовилися від популярної марки, яка досі не вийшла із росії.

Завдання полягає у тому, аби на вказаний бюджет скупитися продуктами, яких вистачить на сніданок, обід і вечерю. Блогери присвятили цій темі три останні відео на своєму каналі "Національна дегустація".

АТБ

За 41.60 грн Дмитро купив:

  • Кавовий напій "Своя лінія" — 2.10 грн
  • Паштет "Ковбасний ряд" — 12.90 грн
  • Каша вівсяна "Своя лінія" — 7.10 грн
  • Суп гречаний "Vale" — 6.80 грн
  • Батон — 12.70 грн

Чоловік поснідав вівсяною кашею з пакетика, пообідав запареним гречаним супом і бутербродом із паштетом. На вечерю випив кавовий напій і з’їв 3 бутерброди з паштетом.

Дмитро їсть свої сніданок, обід та вечерю за 40 грн з АТБ
Сніданок, обід та вечеря з АТБ

"Ашан"

В "Ашані" на 39 грн Микола купив:

  • Булочка з кунжутом — 7.50 грн
  • Одна картоплина — 2.53 грн
  • Один буряк — 3.51 грн
  • "Мак Кава" — 4.30 грн
  • 2 яйця — 12 грн
  • Плавлений сирний продукт "Тульчинка" — 9.30 грн

На сніданок був бутерброд з половинкою "сиру" і булочкою з кунжутом, а також кава. На обід — картопля в мундирі, тертий буряк і "сир". На вечерю — 2 яйця з залишком плавленого "сирка".

Микола їсть свої сніданок, обід та вечерю за 40 гривень з "Ашана"
Сніданок, обід та вечеря з "Ашана"

"Новус"

Для походу у "Новус" бюджет зріс до 50 гривень. На них Микола купив наступне:

  • Куряче крило — 9.63 грн
  • Спагеті "Тая" — 14.19 грн
  • 2 яйця — 10 грн
  • Булочка з маком — 11 грн
  • Цибуля — 5.48 грн

На сніданок блогер з’їв варене яйце, булочку з маком і запив усе водичкою. На обід був суп із цибулі та половинки курячого крила, а для вечері згодилися ще одне порція спагеті, смажене яйце та смажена частинка курячого крила, а також смажена цибуля.

Микола зазначив, що для чистоти експерименту готував усе без солі, а цибулю посмажив на жирі, який лишився від курячого крила та доливав трохи води, але вона усе одно пригоріла.

Микола їсть свій сніданок, обід та вечерю за 50 гривень з "Новуса"
Сніданок, обід та вечеря з "Новуса"

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У коментарях під цими роликами відзначають, що таке харчування досить екстремальне й для здоров’я — шкідливе. Натомість коментатори пропонують взяти за 40 гривень кілограм картоплі, два яйця та розчинну каву, чого теж цілком вистачить на цілий день. Крім того, картоплю можна не їсти всю одразу, а зберегти її на потім. А якщо знати правила зберігання картоплі та інших овочів, цей продукт пролежить значно довше.

Зазначимо, що не усі виробники маркують сирний продукт на упаковці, як у тексті вище, а намагаються видати неякісний товар за натуральний продукт. Телеграф підібрав для вас поради, як відрізнити натуральний сир від підробки.

Теги:
#Ціни на продукти #АТБ #Їжа