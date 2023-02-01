Завтрак, обед и ужин: блоггеры показали, как можно прожить на 40 гривен целый день

Блоггеры Дмитрий и Николай Павленко попытались прожить день на 40 гривен. За эти деньги они должны были приготовить завтрак, обед и ужин.

ТикТок-блоггеры Дмитрий и Николай Павленко показали, как можно прожить за 40 и 50 гривен целый день. Бюджеты им предложили подписчики в комментариях. Так что блоггеры пошли скупаться в магазины АТБ, Novus и "Ашан". К слову, эти и другие сети супермаркетов отказались от популярной марки, до сих пор не вышедшей из России.

Задача состоит в том, чтобы на указанный бюджет скупиться продуктами, которых хватит на завтрак, обед и ужин. Блоггеры посвятили этой теме три последних видео на своем канале "Национальная дегустация".

АТБ

За 41.60 грн Дмитрий купил:

Кофейный напиток "Своя линия" — 2.10 грн

Паштет "Колбасный ряд" — 12.90 грн

Каша овсяная "Своя линия" — 7.10 грн

Суп гречишный "Vale" — 6.80 грн

Батон — 12.70 грн

Мужчина позавтракал овсяной кашей из пакетика, пообедал запаренным гречишным супом и бутербродом с паштетом. На ужин выпил кофейный напиток и съел 3 бутерброда с паштетом.

Завтрак, обед и ужин с АТБ

"Ашан"

В "Ашане" на 39 грн Николай купил:

Булочка с кунжутом — 7.50 грн

Одна картофелина — 2.53 грн

Одна свёкла — 3.51 грн

"Мак Кофе" — 4.30 грн

2 яйца — 12 грн

Плавленый сырный продукт "Тульчинка" — 9.30 грн

На завтрак был бутерброд с половинкой "сыра" и булочкой с кунжутом, а также кофе. На обед – картофель в мундире, тертая свекла и "сыр". На ужин – 2 яйца с остатком плавленого "сырка".

Завтрак, обед и ужин из "Ашана"

"Новус"

Для похода в "Новус" бюджет вырос до 50 гривен. На них Николай купил следующее:

Куриное крыло — 9.63 грн

Спагетти "Тая" — 14.19 грн

2 яйца — 10 грн

Булочка с маком — 11 грн

Лук — 5.48 грн

На завтрак блогер съел вареное яйцо, булочку с маком и запил все водичкой. На обед был суп из лука и половинки куриного крыла, а для ужина пригодились еще одна порция спагетти, жареное яйцо и жареная часть куриного крыла, а также жареный лук.

Николай отметил, что для чистоты эксперимента готовил все без соли, а лук пожарил на жире, который остался от куриного крыла и доливал немного воды, но лук все равно пригорел.

Завтрак, обед и ужин из "Новуса"

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В комментариях под этими роликами отмечают, что такое питание достаточно экстремальное и для здоровья вредно. Комментаторы предлагают взять за 40 гривен килограмм картофеля, два яйца и растворимый кофе, чего тоже вполне хватит на целый день. Кроме того, картофель можно не есть весь сразу, а сохранить его на потом. А если знать правила хранения картофеля и других овощей, этот продукт пролежит гораздо дольше.

Отметим, что не все производители маркируют "сырный" продукт на упаковке, как в тексте выше, а пытаются выдать некачественный товар за натуральный. Телеграф подобрал вам советы, как отличить натуральный сыр от подделки.