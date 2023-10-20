Служба за контрактом: на які виплати розраховують військові

Військовослужбовцям передбачено компенсації, виплати та винагороди

Бійці в Україні отримують місячні зарплати, які складаються з різних виплат. Військових, що працюють на службі за контрактом, держава також забезпечує фінансовим утриманням.

Як розповів представник Дніпровського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Нитченко, повідомив Military Media Center, такі військові мають право на грошове та медичне забезпечення та соціальні гарантії.

Грошове забезпечення військових контрактної служби

При підписанні першого контракту виплачується від 21 тис. до 27 тис. грн.

виплачується від 21 тис. до 27 тис. грн. Компенсація за піднайом житла при проходженні служби в іншому місті — від 1900 до 5700 грн.

при проходженні служби в іншому місті — від 1900 до 5700 грн. Грошове забезпечення від 21 тис. грн на першому році служби для осіб рядового складу.

від 21 тис. грн на першому році служби для осіб рядового складу. На період воєнного стану виплачується додаткова грошова винагорода в розмірі до 100 тисяч гривень особам, які беруть участь у бойових діях.

Медичне забезпечення бійців, що працюють за контрактною службою

Надається безплатне санаторно-курортне лікування для військових, та членів їх родин;

Передбачена безоплатна кваліфікована медична допомога у військово-медичних закладах охорони здоров'я і фінансова компенсація за поранення внаслідок участі в бойових діях.

Соціальні гарантії для таких військових

Передбачена постановка на квартирний облік з можливістю подальшого отримання службового та постійного житла коштом держави. Є можливість навчатися у вищих навчальних закладах, з метою здобуття вищої освіти під час проходження військової служби як в Україні, так і за кордоном. Надається щорічна відпустка зі збереженням грошового забезпечення і передбачена фінансова компенсація за поранення внаслідок участі у бойових діях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, військові можуть розраховувати на разову грошову допомогу у 190 тисяч гривень.