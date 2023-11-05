Коливання будуть, але... Чого українцям чекати від курсу долара листопаді

Експерт розповів, яким буде курс долара наприкінці осені

У листопаді на валютному ринку України відбудуться деякі зміни. Однак не слід чекати серйозних стрибків курсу долара та євро.

Такий прогноз зробив начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лісовий. Про це пише 24 канали.

За словами експерта, Національний банк України може розширити межі коливань міжбанку. При цьому з курсом долара до середини листопада відбудуться мінімальні зміни.

Таким чином, в останній місяць осені коливання будуть у межах 10-20 копійок. Вартість долара може бути на рівні 36,4 – 36,7 гривні, а євро – 38,5 – 38,8 гривні.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 5 листопада, середній курс долара в українських банках становить 37,30 грн (купівля) та 37,85 (продаж). Готівковий курс — 37,63 (купівля) та 37,48 (продаж). Водночас, офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерт Ганна Золотько озвучила прогноз курсу долара в Україні наприкінці осені. За її словами, вагання відбудуться.