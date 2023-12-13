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Гроші на опалення: хто з українців претендує на виплату та які умови

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Українська гривня
Українська гривня. Фото hromadske

Перше здійснення нарахування відбудеться 20 грудня

Українці, що подали заяву до 1 грудня на грошову допомогу для придбання твердого палива, отримають її вже 20 грудня. Якщо вони не встигли зробити це до 1 грудня, то гроші нарахують пізніше.

Такий експериментальний проєкт було розпочато державою, як повідомляє "Юридичний порадник для ВПО". Уряд планує покрити різницю між реальною мінімальною потребою у твердому паливі (дровах, вугіллі) та її вартістю і мінімальною потребою, яка затверджена законодавством.

Хто має право на виплату та які є обставини для здійснення нарахування

Гроші отримають:

  • громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України;
  • особи, які відповідно до українського законодавства мають право на пільги та члени їхніх сімей, на яких поширюється пільга.

До претендентів на допомогу є низка вимог:

  • звернення до ПФУ за субсидіями та пільгами на купівлю твердого палива у 2023-2024 роках;
  • набуття права на отримання виплати житлової субсидії або пільги на придбання твердого пічного побутового палива (дров, кам'яного вугілля) або отримання відповідних виплат у 2023 році;
  • одержувачі повинні проживати у житлових приміщеннях (будинках);
  • не отримувати комунальну послугу з постачання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання);
  • не використовувати природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення.

Варто зауважити, що гроші надходитимуть через платіжну систему "WESTERN UNION".

Водночас одержувачам даної виплати з боку ПФУ треба чекати на проінформування щодо необхідності надати згоду на обробку їх персональних даних в межах проєкту.

"Особи, які не встигли надати згоду або ж звернуться за призначенням субсидії/пільги після 1 грудня 2023 р., також отримають таку додаткову підтримку, однак в більш пізні терміни", — зауважують у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в правилах здійснення допомоги для ВПО в Україні відбудуться зміни у 2024 році.

Теги:
#Соціальні виплати #Виплати #Опалення #Грошова допомога