Коливання чи стабільність? Чого українцям чекати від курсу долара найближчими днями

Експерт зробив прогноз щодо курсу долара з 15 по 21 січня

Наступного тижня ситуація на валютному ринку Україні поступово "приходитиме до тями" після грудневої напруги. Нині головний чинник, який суттєво впливатиме на ситуацію, — це обсяг і ритмічність макрофінансової допомоги.

Такий прогноз зробив начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий. Про це пише РБК-Україна. За його словами, баланс на міжбанку вплине на ситуацію на готівковому ринку, адже із запровадженням режиму "керованої гнучкості" курсоутворення на готівковому ринку відбувається з урахуванням міжбанку з додаванням незначного відсотка прибутку.

"Водночас можна констатувати, що попри певні ознаки девальвації гривні вже у січні Національний банк України повернеться до ефективної тактики м’якого втручання на ринок через валютні інтервенції задля досягнення балансу між попитом і пропозицією", — сказав він.

Очікується, що в період з 15 по 21 січня курсовий коридор становитиме 38-38,6 грн/долар та 39-40,5 грн/євро. На готівковому ринку коридор валютних коливань буде в межах 38,5-39,5 грн/долар та 39-41 грн/долар, щоденні курсові зміни не перевищать 0,5-0,6 грн.

"Таким чином, наступного тижня можна розраховувати на те, що ринок повернеться до започаткованих трендів грудня, сутність яких полягає у поступовому наближенні курсів міжбанку і готівкового ринку та створення передумов до єдиного курсу валют. Також важливим буде збереження і дотримання балансу між попитом і пропозицією. Відтак всі курсові зміни відбуватимуться з огляду саме на стан рівноваги між покупцями та продавцями валюти", — наголосив Лєсовий.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 14 січня, середній курс долара в українських банках становить 38,20 грн (купівля) та 38,90 (продаж). Готівковий курс — 38,80 (купівля) та 38,90 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 37,99.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетьманцев розповів, доки українцям варто чекати змін курсу долара.