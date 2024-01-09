Курс можуть відпустити: коли українцям чекати на нові зміни

На валютному ринку точно відбуватимуться зміни

Американська валюта вже певний час продовжує підвищуватись в ціні. Експерти впевнені, що така ситуація протримається і надалі.

За словами голови фінансового комітету Верховної ради Данила Гетманцева, в інтерв'ю для "РБК-Україна", коливання курсу буде продовжуватись надалі. А у майбутньому очікується повне його відпущення.

Гетьманцев каже, що американська валюта може дешевшати через певні причини, наприклад сезонний фактор.

"Як ми бачимо це зараз. Коли так відбувається, немає сенсу тримати його на рівні 36, і НБУ не тримає його на цьому рівні", – розповів нардеп.

Окрім того, як додав він, що за певних умов курс хочуть відпустити.

"І мета – відпустити курс взагалі, коли для цього будуть усі необхідні передумови, а ринок сам зможе себе балансувати за значно меншої участі НБУ", — пояснює Гетьманцев.

Однак фінансова стійкість впливатиме на подальші дії НБУ. Але наразі в країні достатньо резервів для управління курсом валют та збереження відносно стабільної ситуації на ринку.

Курс долара в Україні станом на 9 січня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 9 січня, середній курс долара в українських банках становить 38,45 грн (купівля) та 39,20 (продаж). Готівковий курс — 39,26 (купівля) та 39,45 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 38,04 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли українцям готуватись до курсу долара на рівні 40-42 гривні.