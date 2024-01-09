Курс могут отпустить: когда украинцам ждать новых изменений

На валютном рынке точно будут происходить изменения

Американская валюта уже некоторое время продолжает повышаться в цене. Эксперты уверены, что такая ситуация продержится и дальше.

По словам главы финансового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева, в интервью для "РБК-Украина", колебания курса будут продолжаться. А в будущем ожидается полное его отпущение.

Гетманцев говорит, что американская валюта может дешеветь по определенным причинам, например сезонного фактора.

"Как мы видим это сейчас. Когда так происходит, нет смысла держать его на уровне 36, и НБУ не держит его на этом уровне ", – рассказал нардеп.

Кроме того, как добавил он, при определенных условиях курс хотят отпустить.

"И цель – отпустить курс вообще, когда для этого будут все необходимые предпосылки, а рынок сам сможет себя балансировать при гораздо меньшем участии НБУ ", – объясняет Гетьманцев.

Однако финансовая устойчивость будет влиять на дальнейшие действия НБУ. Но в настоящее время в стране достаточно резервов для управления курсом валют и сохранения относительно стабильной ситуации на рынке.

Курс доллара в Украине по состоянию на 9 января

По данным портала "Минфин", во вторник, 9 января, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,45 грн (покупка) и 39,20 (продажа). Наличный курс — 39,26 (покупка) и 39,45 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 38,04 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда украинцам готовиться к курсу доллара на уровне 40-42 гривны.