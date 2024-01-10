Проблема зі "старими" доларами в Україні: за півроку ситуація погіршилася, що потрібно знати

Клієнти банків вимагають виключно "синій" долар

Хоча в США будь-який долар має однакову вартість, незалежно від року випуску, в Україні це не так. Курс обміну "нових" та "старих" доларових купюр може бути різним і за останні шість місяців ця тенденція лише посилилася, проте жодних реальних підстав для такої переваги немає.

У ситуації розбирався "Телеграф". За словами банкірів, під час продажу нерухомості, наприклад, клієнти намагаються отримати готівковий "синій" долар. Так між собою валютники називають купюри нового зразка (2009-2017 року випуску) через густу синю стрічку. Решту доларів, умовно, називають "білими".

"Також "якщо клієнт хоче накопичити "інвестиції в матрац", то намагається робити це в "синьому" доларі, що формує підвищений попит на нього", — пояснив член правління "Акордбанку" Микола Войтків.

За словами менеджера з грошового обігу одного із київських банків, ситуація за останні пів року навіть погіршилася. Клієнти на відділеннях вимагають виключно "синього" долара.

"Така ситуація призвела до того, що ми почали накопичувати значні залишки старого долара, адже 99% клієнтів хочуть отримати новий "синій" долар, без ознак зношування. Весь "старий" долар ми вивозимо за кордон. Сьогодні будь-яка фізична особа може придбати у касах банку "нові" долари США в межах залишків готівкової валюти в касах, але справжнім викликом було забезпечити банк готівковим доларом США нового зразка", — розповіла Директор Центру управління готівкою Кредобанку Ірина Лебедін.

Однак не можна сказати, що "білий" долар скомпрометований остаточно. Як банки, так і представники бізнесу, які купують товар за кордоном за готівкову валюту, не роблять різницю між видами купюр. Таким чином, ця істерія – українська вигадка.

Детальніше про те, чому немає підстав для такої істерії читайте у матеріалі "Телеграфа": Що не так зі "старими" доларами: в Україні набирає обертів істерія стосовно американських грошей

Раніше "Телеграф" розповідав, що курс долара в Україні може зрости. Американська валюта може подолати позначку 40 гривень.