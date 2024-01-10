Проблема со "старыми" долларами в Украине: за полгода ситуация ухудшилась, что нужно знать

Клиенты банков требуют исключительно "синий" доллар"

Хотя в США любой доллар имеет одинаковую стоимость вне зависимости от года выпуска, в Украине это не так. Курс обмена "новых" и "старых" долларовых купюр может быть разным и за последние шесть месяцев эта тенденция только усилилась, однако никаких реальных оснований для такого предпочтения нет.

В ситуации разбирался "Телеграф". По словам банкиров, при продаже недвижимости, например, клиенты пытаются получить наличный "синий" доллар. Так между собой валютчики называют купюры нового образца (2009-2017 года выпуска) из-за густой синей ленты. Все остальные доллары, условно, называют "белыми".

"Также "если клиент хочет накопить "инвестиции в матрас", то пытается делать это в "синем" долларе, что формирует повышенный спрос на него", — пояснил член правления "Аккордбанка" Николай Войткив.

По словам менеджера по денежному обращению одного из киевских банков, ситуация за последние полгода даже ухудшилась. Клиенты на отделениях требуют исключительно "синий" доллар".

"Такая ситуация привела к тому, что мы начали накапливать значительные остатки старого доллара, ведь 99% клиентов хотят получить новый "синий" доллар, без признаков износа. Весь "старый" доллар мы вывозим за границу. Сегодня любое физическое лицо может приобрести в кассах банка "новые" доллары США в пределах остатков наличной валюты в кассах, но настоящим вызовом было обеспечить банк наличным долларом США нового образца", — рассказала Директор Центра управления наличными КредоБанка Ирина Лебедин.

Однако нельзя сказать, что "белый" доллар скомпрометирован окончательно. Как банки, так и представители бизнеса, покупающие товар за границей за наличную валюту, по-прежнему не делают разницу между видами купюр. Таким образом, эта истерия – украинская выдумка.

Подробнее о том, почему нет оснований для такой истерии читайте в материале "Телеграфа": Что не так со "старыми" долларами: в Украине набирает обороты истерия по отношению к американским деньгам

Ранее "Телеграф" рассказывал, что курс доллара в Украине может вырасти. Американская валюта может преодолеть отметку в 40 гривен.