На курс впливатимуть дві речі: з'явився прогноз щодо долара в Україні на 2024 рік

Банкір розповів, чи зросте валюта

Початок січня приніс в Україну значний ріст цін на американську валюту. Експерти прогнозують, що протягом цього року НБУ буде намагатись тримати курс долара і регулювати валютний ринок за допомогою продажу або купівлі партій іноземної валюти.

Як каже Голова Національного Банку України Андрій Пишний в ефірі телемарафону, коливання на міжбанку та в обмінниках залежатимуть від впливу зовнішніх факторів — сезонність чи зміни в середині ринку. У 2023 році відбулась одна з головних причин зміни показників, а саме перехід від фіксованого до керованого гнучкого курсу.

За його словами, Нацбанк візьме собі за мету утримувати курсову стабільність, а також популяризувати гривню.

"НБУ буде присутнім на валютному ринку та згладжувати надмірні й небезпечні коливання", каже банкір.

Минулого року відбулась одна важлива подія — перехід від фіксованого до керованого гнучкого курсу. В той час різниця між курсами була суттєва, тому ще викликало різкі коливання на ринку.

"Якщо ця різниця суттєва, виникає арбітраж, спекуляції та неможливість забезпечити курсову стійкість і, що важливо, формувати очікування стабільності", — пояснює Пишний

Як пояснює він, наразі прогноз щодо курсу американської валюти робити безглуздо. Однак гривневі заощадження принесуть дохід. До того ж валютні депозити однаково будуть прибутковими.

Курс долара в Україні станом на 11 січня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 11 січня, середній курс долара в українських банках становить 38,50 грн (купівля) та 39,15 (продаж). Готівковий курс — 39,0 (купівля) та 39,15 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 38,19 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому в Україні відбувається істерія з приводу старих та нових доларів.