За тиждень здешевшали на 15 гривень: що буде з цінами на помідори

Вартість все одно вище, аніж торік

В Україні деякі овочі з нового року лише продовжують дорожчати. Однак тепличний томат поступово падає у вартості.

Як кажуть аналітики проєкту EastFruit, імпортна продукція зменшується в ціні, але томат обходиться українцям дещо дорожче, ніж у першій половині січня 2023 року. Хоча за останній тиждень він здешевшав на 17%.

За словами фахівців, сьогодні продавці пропонують до продажу цю продукцію по 65-75 грн/кг ($1,72-1,98/кг), залежно від якості та обсягу партії.

"Нагадаємо, що ще тиждень тому ціни на оптові партії імпортного томату на українському ринку реалізовувалися загалом по 90 грн/кг ($2,38/кг)", — додають в проєкті.

Варто зазначити, що вартість турецького томату зараз в середньому на 16% вища, аніж в січні 2023 року. Нинішні цінники на помідори залишаються найвищими, як мінімум, за 5 останніх сезонів.

Причинами різких змін на ринку в бік зниження було спричинено помітним зниженням торгової активності після новорічних свят та швидким погіршенням якості продукції, яка є на складах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що рекордсменом зі здорожчання протягом місяця став виноград.