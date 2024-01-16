Свята пройшли, але ціни на фрукти тільки ростуть: що подорожчало на 50 гривень

Можна дізнатись актуальні ціни на продукти

В період грудня-січня в Україні відбулось здорожчання на певну категорію продуктів. Серед яких є фрукти, а саме виноград, мандарини та банани.

Як мовиться на сайті Мінфін, найбільший ріст цін стався на виноград. Він за один місяць подорожчав зі 180 до 232 гривень в середньому.

Вартість винограду в магазинах протягом грудня-січня

У січні ціна одного кілограма винограду в Auchan складає 219,50 гривень, хоча Metro пропонує найнижчу ціну, 207,88 гривні, а Novus ця продукція є найдорожчою — 269 гривень.

А у грудні середньомісячна вартість була 180,41 гривні. Таким чином, фрукт подорожчав на 51,72 гривні.

Ціни на мандарини в супермаркетах

У період із грудня по січень злетіли ціни на звичайні мандарини. Нині їх Megamarket продає по 81 гривні, а Metro — 59,90 гривень. Середня вартість складає 70,45 гривні. А у минулому місяці магазини пропонували купувати товар за 56,34 гривні.

Тим часом мандарини Марокко з'явились лише у січні, і їх вартість наразі є 149 гривень.

Мандарини клементин здешевшали із грудня по січень з 95,62 гривні до 55 гривень.

Вартість бананів на українському ринку

У січні кілограм бананів продають у магазинах у середньому по 64,20 гривень. Місяцем раніше їхня ціна становила 61,53 гривні.

Auchan має найдешевшу пропозицію — 63,40 гривень;

Metro пропонує купувати банан за ціною 64,90 гривень;

У Novus вони лежать на полиці з цінником 64,99 гривні

Varus — 63,50 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде з цінами на яблука в Україні.