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Вижив у полоні і ростив двох дочок: що відомо про вбитого дніпровським стрільцем Буганова (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Олександр любив мотоцикли Новина оновлена 29 січня 2022, 14:32
Олександр любив мотоцикли

Трагедія у Дніпрі сталася під час зміни військового.

Олександр Буганов був найстаршим з військових, які загинули в результаті стрілянини на заводі "Південмаш" у Дніпрі. Чоловікові було 34 роки, коли він помер від кулі свого товариша по службі Артемія Рябчука.

Він служив у військовій частині 3021 року начальником варти, був старшим лейтенантом.

Як повідомляє "OBOZREVATEL", Буганов розпочав службу у лавах внутрішніх військ ще до 2014 року. Потім нацгвардійця відправили до зони Антитерористичної операції. Його друзі розповідають, що чоловік пройшов Іловайськ, потрапив у полон, але повернувся живим та вступив до академії Нацгвардії.

У соцмережах Олександра – більша частина фото з мотоциклами
У соцмережах Олександра – більша частина фото з мотоциклами

У військового залишилося двоє маленьких дочок та дружина. У вільний від служби час захоплювався мотоциклами. Торік у вересні підкорив найвищу точку України — Говерлу.

Олександр Буганов на Говерлі
Олександр Буганов на Говерлі

Раніше "Телеграф" писав про трагедію, коли 21-річний строковик Рябчук відкрив вогонь по нацгвардійцям та цивільним 27 січня. Загинуло п’ятеро людей, ще п’ятеро — у лікарні.

Одним із загиблих був 24-річний Олександр Драган, він був родом із Дніпра та вів активне соціальне життя.

Рябчука затримали. 28 січня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в СІЗО без права застави — він сам просив не відправляти його на гауптвахту.

Теги:
#Дніпро #Стрільба #Загиблий #Артемій Рябчук
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