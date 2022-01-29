Выжил в плену и растил двух дочерей: что известно об убитом днепровским стрелком Буганове (фото)

Трагедия в Днепре произошла во время смены военного.

Александр Буганов был самым старшим из военных, погибших в результате стрельбы на заводе "Южмаш" в Днепре. Мужчине было 34 года, когда он умер от пули своего сослуживца Артемия Рябчука.

Он служил в воинской части 3021 начальником караула, был старшим лейтенантом.

Как сообщает "Обозреватель", Буганов начал службу в рядах внутренних войск еще до 2014 года. Затем — нацгвардейца отправили в зону Антитеррористической операции. Его друзья рассказывают, что мужчина прошел Иловайск, попал в плен, но вернулся живым и поступил в академию Нацгвардии.

В соцсетях Александра - большая часть фото с мотоциклами

У военного осталось двое маленьких дочерей и супруга. В свободное от службы время он увлекался мотоциклами. В сентябре прошлого года покорил наивысшую точку Украины — Говерлу.

Александр Буганов на Говерле

Ранее "Телеграф" писал о трагедии, когда 21-летний срочник Рябчук открыл огонь по нацгвардейцам и гражданским 27 января. Погибло пять человек, еще пятеро — в больнице.

Одним из погибших был 24-летний Александр Драган, он был родом из Днепра и вел активную социальную жизнь.

Рябчука задержали. 28 января суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО без права залога — он сам просил не отправлять его на гауптвахту.