Виступила проти стрільця, хоча вдома чекала дочка: як на "Південмаші" загинула цивільна жінка

Віра понад 15 років працювала на заводі. Того дня вона була беззбройна.

У Дніпрі під час стрілянини на заводі "Південмаш" під час стрілянини загинула жінка. Її звали Віра Лебединець. У 35-річної співробітниці охорони лишилася донька.

У Дніпрі оголосили жалобу за жертвами трагедії — серед загиблих мер міста Борис Філатов окремо виділив Віру.

Він поділився деталями її смерті. За словами Філатова, Віра була контролером відомчої воєнізованої охорони КПП та не випускала Артемія Рябчука після стрілянини на вулиці Дніпра. Мер повідомив, що Рябчук тягав жінку за волосся та застрелив через те, що вона не дала йому ключі.

Віра Лебединець працювала на КПП

Філатов також пообіцяв допомогу сім’ї Віри – у неї залишилися літня мати та 11-річна донька. У ЗМІ розповіли, що сім’я може мати проблеми з отриманням матеріальної допомоги. У Нацгвардії повідомили, що кошти виділені лише сім’ям загиблих військовослужбовців.

Віра пропрацювала на заводі понад 15 років.

Віру Лебединець вдома чекала дочка

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що трагедія сталася 27 січня — строковик Рябчук з автомата вбив п’ятьох людей — Віра Лебединець була єдиною загиблою цивільною. Він поранив ще п’ятьох, частина з яких у тяжкому стані.

У причинах того, що сталося, розбирається слідство — у частині міг бути буллінг. Тим часом стрілку обрали запобіжний захід у вигляді утримання під арештом у СІЗО без права застави і не відправили на гауптвахту.