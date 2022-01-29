Выступила против стрелка, хотя дома ждала дочь: как на "Южмаше" погибла гражданская женщина
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Вера больше 15 лет работала на заводе. В тот день она была безоружна.
В Днепре во время стрельбы на заводе "Южмаш" во время стрельбы погибла женщина-гражданская. Ее звали Вера Лебединец. У 35-летней сотрудницы охраны осталась дочь.
В Днепре объявили траур по жертвам трагедии — среди погибших мэр города Борис Филатов отдельно выделил Веру.
Он поделился деталями ее смерти. По словам Филатова, Вера была контролером ведомственной военизированной охраны КПП и не выпускала Артемия Рябчука после стрельбы на улицы Днепра. Мэр сообщил, что Рябчук таскал женщину за волосы и застрелил из-за того, что она не дала ему ключи.
Флатов также пообещал помощь семье Веры — у нее остались пожилая мать и 11-летняя дочь. В СМИ сообщили, что у семьи могут быть проблемы с получением материальной помощи. В Нацгвардии сообщили, что средства выделены только семьям погибших военнослужащих.
Вера проработала на заводе больше 15 лет. Во время нападения у нее не было никакого оружия.
Напомним, "Телеграф" сообщал, что трагедия произошла 27 января — срочник Рябчук из автомата убил пятерых человек — Вера Лебединец была единственной погибшей гражданской. Он ранил еще пятерых, часть из которых — в тяжелом состоянии.
В причинах произошедшего разбирается следствие — в части мог быть буллинг. Тем временем стрелку избрали меру пресечения в виде содержания под арестом в СИЗО без права залога и не отправили на гауптвахту.