Укр

Выступила против стрелка, хотя дома ждала дочь: как на "Южмаше" погибла гражданская женщина

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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В 2022 году Вере исполнилось бы 36 Новость обновлена 29 января 2022, 11:06
В 2022 году Вере исполнилось бы 36

Вера больше 15 лет работала на заводе. В тот день она была безоружна.

В Днепре во время стрельбы на заводе "Южмаш" во время стрельбы погибла женщина-гражданская. Ее звали Вера Лебединец. У 35-летней сотрудницы охраны осталась дочь.

В Днепре объявили траур по жертвам трагедии — среди погибших мэр города Борис Филатов отдельно выделил Веру.

Он поделился деталями ее смерти. По словам Филатова, Вера была контролером ведомственной военизированной охраны КПП и не выпускала Артемия Рябчука после стрельбы на улицы Днепра. Мэр сообщил, что Рябчук таскал женщину за волосы и застрелил из-за того, что она не дала ему ключи.

Вера Лебединец работала на КПП
Вера Лебединец работала на КПП

Флатов также пообещал помощь семье Веры — у нее остались пожилая мать и 11-летняя дочь. В СМИ сообщили, что у семьи могут быть проблемы с получением материальной помощи. В Нацгвардии сообщили, что средства выделены только семьям погибших военнослужащих.

Вера проработала на заводе больше 15 лет. Во время нападения у нее не было никакого оружия.

Веру Лебединец дома ждала дочь
Веру Лебединец дома ждала дочь

Напомним, "Телеграф" сообщал, что трагедия произошла 27 января — срочник Рябчук из автомата убил пятерых человек — Вера Лебединец была единственной погибшей гражданской. Он ранил еще пятерых, часть из которых — в тяжелом состоянии.

В причинах произошедшего разбирается следствие — в части мог быть буллинг. Тем временем стрелку избрали меру пресечения в виде содержания под арестом в СИЗО без права залога и не отправили на гауптвахту.

Теги:
#Днепр #Погибшая #Артемий Рябчук
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