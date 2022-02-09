Нацгвардієць Рябчук назвав причину розстрілу товаришів по службі, але змінив свідчення

За словами солдата, у частині були поширені "позастатеві відносини" між бійцями

Підозрюваний у розстрілі десяти товаришів по службі Артемій Рябчук відмовився від своїх початкових показань, які дав у ході першого допиту. При цьому він заявляв про дідівщину та власну агресію.

Таку інформацію повідомили представники ДБР, повідомляє "Українська правда".

За словами директора Держбюро розслідувань Олексія Сухачова, Рябчук розповідав, що на нього чинили психологічний тиск старші солдати. Подібне зневажливе ставлення (відоме в народі як "дідівщина" — ред.) тривало з кінця листопада 2021 року і до моменту розстрілу. Додамо, що на службу Артемій Рябчук потрапив у жовтні.

"Підозрюваний пояснював, що безпосередньо під час скоєння злочину перебував у такому емоційному стані як "затьмарення і злість", що обмежувало його усвідомлення дій, які він вчиняв", — розповів Сухачов.

Ці та інші деталі, розказані солдатом, у ДБР збираються перевірити під час спеціальної експертизи, яку проведуть психологи та психіатри. Це станеться навіть попри те, що 3 лютого Рябчук вирішив відмовитися від своїх ранніх свідчень та змінив адвоката.

Тим часом версію з можливою дідівщиною не заперечують і члени створеної комісії, яка займається перевіркою військової частини в Дніпрі, де 27 січня сталася стрілянина. Експерти кажуть, що ймовірність існування якихось позастатутних відносин між військовими справді існує.

Нагадаємо, що розстріл військовослужбовців стався вночі з 26 на 27 січня. У скоєнні злочину підозрюється 21-річний Артемій Рябчук, який, відкривши вогонь по солдатах, убив одразу п’ятьох.

Хлопець намагався втекти з місця злочину, однак у якийсь момент вирішив здатися правоохоронцям. Цікаво, що він самостійно викликав поліцейських, які його й заарештували.

Наразі він перебуває у СІЗО до кінця березня без права вийти завдяки заставі.